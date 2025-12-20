Quartiere San Paolo, festa di Natale nel Giardino di Santa Rita: Babbo Natale scende dal palazzo tra sorrisi e solidarietà

BARI - Si è svolta ieri sera, nel quartiere San Paolo di Bari, la tradizionale festa di Natale nel Giardino dedicato a Santa Rita, un appuntamento molto atteso che ha coinvolto famiglie, bambini e residenti della zona.

Come da tradizione, Babbo Natale è sceso dal palazzo che sovrasta il giardino di Santa Rita, in via Giovanni Candura angolo Pacifico Mazzoni, regalando un momento di grande emozione e stupore, soprattutto ai più piccoli. I doni sono stati distribuiti non solo ai bambini, ma anche agli adulti, in un clima di condivisione e festa.

Alla manifestazione ha preso parte la presidente del Terzo Municipio, Luisa Verdoscia, affiancata da Anna Lorusso, Caterina Barile e Giuseppe Vallarelli, che hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai Vigili del Fuoco di Bari, che hanno partecipato all’evento di beneficenza contribuendo in modo determinante alla sicurezza e allo spettacolo della serata.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al ricavato dei calendari di Santa Rita 2026, a conferma del forte valore solidale dell’evento.

Il prossimo appuntamento nel Giardino di Santa Rita è fissato per mercoledì 7 gennaio 2026, in occasione della Festa dell’Epifania.

L’evento è stato organizzato da Michele Genchi.