Fasano, 13 daspo dopo i disordini nel derby contro la Fidelis Andria

FASANO - Dopo i disordini verificatisi lo scorso 19 ottobre durante il derby di Serie D tra Fasano e Fidelis Andria, il questore di Brindisi, Aurelio Montaruli, ha emesso 13 provvedimenti di daspo nei confronti di altrettanti tifosi.

Gli scontri erano avvenuti al termine della partita, durante le operazioni di deflusso: alcuni sostenitori della Fidelis Andria avevano lanciato pietre e bottiglie verso la gradinata occupata dai tifosi fasanesi, provocando la reazione di questi ultimi. Successivamente, alcune decine di tifosi ospiti scesero dalle auto cercando di forzare la cancellata della tribuna per entrare in contatto con i locali.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, in particolare dei carabinieri della compagnia di Fasano e della Digos della BAT, ha permesso di evitare conseguenze peggiori. L’identificazione dei responsabili è stata possibile grazie all’analisi dei filmati video registrati durante la partita.