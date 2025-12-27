Torre a Mare, auto si ribalta sulla statale 16: nessun ferito

BARI - Paura oggi intorno alle 12 sulla statale 16, all’altezza di Torre a Mare, dove un automobilista alla guida di una Yaris ha perso il controllo del veicolo, uscendo fuori strada e ribaltandosi.

Fortunatamente, non si registrano feriti gravi: il conducente ha riportato solo lievi contusioni. L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi al traffico nella zona. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi e per la gestione della viabilità.