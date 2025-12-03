Femminicidio ad Ancona: donna di 50 anni trovata morta in casa, marito ricercato

ANCONA – Tragedia in provincia di Ancona, dove una donna di 50 anni di origini macedoni è stata trovata morta nella sua abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto. La vittima, Sadjide Muslija, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata picchiata a morte dal marito, Nazif Muslija, anch’egli 50enne e attualmente irreperibile.

L’allarme è stato dato questa mattina dal datore di lavoro della donna, preoccupato per la sua assenza dal lavoro. Intervenuti sul posto, i carabinieri della Stazione di Moie di Maiolati Spontini hanno trovato la donna riversa sul letto, con evidenti segni di violenze. Sul luogo sono presenti il magistrato di turno della Procura di Ancona, i Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Sezione Investigazioni Scientifiche, insieme al sindaco di Monte Roberto Lorenzo Focante.

Secondo quanto emerso, la vittima era già stata ripetutamente maltrattata dal marito negli ultimi due anni. Lo scorso aprile l’uomo era stato arrestato per un’aggressione, durante la quale aveva sfondato la porta della camera da letto con un’ascia, accusando la moglie di un presunto tradimento. Dopo tre mesi, Nazif Muslija aveva patteggiato una pena e, una volta rilasciato, i coniugi erano tornati a vivere insieme.

Le forze dell’ordine stanno ora intensificando le ricerche del marito, accusato di femminicidio. L’episodio riporta l’attenzione sulla drammatica escalation di violenze domestiche e sulla necessità di interventi tempestivi per la protezione delle vittime.