Allerta Meteo Puglia: temporali, vento forte e possibili mareggiate

BARI – La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse a partire dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 3 dicembre, e per le successive 18-24 ore.

Sono previste precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria, Basilicata e Puglia, in estensione domani, giovedì 4 dicembre, alla Campania, specie sui settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e raffiche di vento molto forti.

In Puglia e Basilicata, soprattutto sui settori ionici, i venti saranno da forti a burrasca sud-orientali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Nel dettaglio per la Puglia: dalle 16:00 di oggi sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati sul territorio meridionale e deboli o localmente moderati su quello centrale. Dalla mezzanotte di domani, 4 dicembre, per circa 20 ore, le piogge saranno da sparse a diffuse, con quantitativi cumulati generalmente moderati e localmente elevati. È previsto un conseguente innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con possibili fenomeni di inondazione delle aree limitrofe.

La Protezione Civile invita la cittadinanza alla massima prudenza, a evitare spostamenti non necessari e a prestare attenzione ai corsi d’acqua e alle zone costiere esposte al vento e al mare mosso.