Foggia, verso la riapertura della biblioteca ‘La Magna Capitana’: lavori consegnati entro gennaio

FOGGIA – Passi concreti verso la riapertura della bibliotecaa Foggia. Nei giorni scorsi è stata firmata l’aggiudicazione dei lavori per gli interventi di adeguamento dell’impianto elettrico e antincendio, come conferma la consigliera del M5S. La consegna alla ditta esecutrice è prevista entro gennaio, dando il via agli interventi che restituiranno al pubblico uno dei principali poli culturali della città.

“I lavori procederanno per fasi – spiega Barone – iniziando dal piano rialzato e dai piani superiori, dove si trovano le sale di lettura, consultazione e prestito. Queste aree potrebbero riaprire già entro un paio di mesi. Successivamente si interverrà sul piano seminterrato, con gli archivi, i cui lavori dovrebbero concludersi entro l’estate. L’investimento complessivo stanziato dalla giunta è di circa 1,5 milioni di euro”.

La consigliera assicura che monitorerà attentamente l’avanzamento dei lavori e il rispetto del cronoprogramma. “Sono passati oltre due anni dalla chiusura della biblioteca – aggiunge Barone – e l’obiettivo comune è garantire tempi certi per la riapertura, restituendo alla città un presidio culturale di enorme rilevanza sociale e valorizzando l’immenso patrimonio custodito al suo interno”.