Thomas Becket A.D. 1170: Antonella Palmisano ospite d’onore del corteo storico a Mottola

MOTTOLA – Domenica 28 dicembre, il grande corteo storico divedrà tra i suoi protagonisti un ospite d’eccezione: la marciatrice e campionessa olimpica, originaria di Mottola. L’atleta, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e vincitrice di numerosi titoli mondiali ed europei, parteciperà alla rievocazione in abito d’epoca, entrando a far parte del corteo che conduce i visitatori indietro nel tempo fino all’anno Mille.

«Antonella è simbolo di impegno, determinazione e orgoglio nazionale», commenta l’associazione Gli Araldi di San Tommaso Becket, promotrice dell’evento. «Sarà un momento di grande valore simbolico, che unisce tradizione e comunità».

Il corteo partirà alle 19 dalle Terrazze del Mezzogiorno. Durante il percorso, quattro quadri viventi racconteranno momenti salienti della vita di Becket. Alle 20:30 il corteo raggiungerà piazza XX Settembre, dove si terrà la rievocazione dell’assassinio di Thomas Becket, ispirata a fonti storiche e ai testi di T.S. Eliot ed Edward Grim. Lo spettacolo prevede un palco su tre livelli, videomapping su tutta la facciata del Comune (60x20 metri) e circa venti attori che ricostruiranno l’uccisione di Becket da parte dei cavalieri inviati dal re Enrico II, per la difesa dell’autonomia della Chiesa.

La serata sarà animata da mercatini medievali, artisti di strada, giochi antichi e ristorazione a tema. Tra le presenze di rilievo, Gianluca Foresi, attore e regista, interpreterà il Giullar Cortese, giullare ispirato alla tradizione medievale, rivisitata in chiave moderna.

Thomas Becket, cancelliere del re Enrico II a 36 anni, vide incrinarsi il suo rapporto con il sovrano dopo la nomina ad arcivescovo di Canterbury nel 1162. Il 29 dicembre 1170, Becket venne assassinato nella sua cattedrale da quattro sicari inviati dal re, episodio che sarà fedelmente rappresentato nello spettacolo diretto dal regista Antonio Minelli.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con il Comune di Mottola e con il sostegno della parrocchia Santa Maria Assunta. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Produzione artistica: Formediterre. Per ulteriori informazioni: becket1170.it.