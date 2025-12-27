Foggia, Via Conte Appiano: residenti denunciano pericoli e sorpassi azzardati

FOGGIA – Via Conte Appiano continua a trasformarsi, soprattutto nelle ore serali, in un vero e proprio circuito automobilistico a cielo aperto. Auto che sfrecciano, sorpassi azzardati e scarso rispetto per pedoni e residenti mettono a rischio la sicurezza quotidiana. La situazione, denunciata da anni dall’associazione, resta critica.

Un residente racconta: “Ero sulle strisce pedonali e ho aspettato diversi minuti prima che qualcuno si fermasse. Quando finalmente un’auto si è fermata, un altro automobilista l’ha sorpassata a tutta velocità. Ho rischiato di essere investito e mi sono beccato insulti. Se avessi fatto un passo in più, non so come sarebbe finita”.

Attraversare in quel punto è spesso un azzardo, soprattutto per anziani, bambini, persone con mobilità ridotta o genitori con passeggini. Le rampe per disabili vengono frequentemente occupate da chi parcheggia in modo incivile, aumentando il pericolo.

Il Codice della Strada all’articolo 191 impone ai conducenti di dare la precedenza ai pedoni sulle strisce. Chi sorpassa un’auto ferma davanti a un attraversamento commette un’infrazione grave, sanzionabile fino a 665 euro.

L’associazione sollecita interventi concreti da parte del Comune di Foggia, come l’installazione di dossi artificiali, cuscinetti berlinesi o controlli mirati con pattuglie, anche in borghese, per sanzionare i trasgressori. “Via Conte Appiano non può continuare a essere un Gran Premio di Formula 1. La sicurezza dei pedoni viene prima di tutto”, sottolineano i residenti.