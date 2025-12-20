Fondazione Petruzzelli, al via i Concerti Famila 2026: otto appuntamenti per avvicinare giovani e famiglie alla musica

ph_Clarissa Lapolla

BARI – Riparte martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, al Teatro Petruzzelli la rassegna dei, uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico giovane e dalle famiglie. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Petruzzelli in collaborazione con ile i supermercati, proponenel corso dell’anno, di cui

La rassegna è pensata per offrire ai più piccoli e alle famiglie una prima esperienza musicale di qualità, con concerti della durata di circa un’ora e programmi che spaziano dal grande repertorio classico alle musiche per il cinema e per ragazzi. Confermata anche per il 2026 la politica dei prezzi simbolici: 1 euro per i ragazzi fino ai 13 anni e 5 euro per tutti gli altri spettatori.

«Il Petruzzelli è il “luogo del cuore” della città e della nostra terra – ha dichiarato il sovrintendente Nazzareno Carusi – e i Concerti Famila rappresentano un’occasione autentica per avvicinare giovani e famiglie al teatro, senza impegno ma non con disimpegno». Soddisfazione anche da parte di Francesco Pomarico, direttore generale del Gruppo Megamark, che ha sottolineato l’importanza di «offrire ai bambini e alle famiglie l’opportunità di scoprire nuovi orizzonti culturali attraverso la musica».

Il cartellone si aprirà il 6 gennaio alle 18, con l’Orchestra del Teatro Petruzzelli diretta da Giacomo Desiante e la voce solista di Luciana Negroponte, in un viaggio tra le grandi colonne sonore del cinema. Seguiranno appuntamenti dedicati a capolavori del repertorio sinfonico e corale, da Carmina Burana di Carl Orff alle sinfonie di Dvořák e Schubert, fino a programmi tematici ispirati al grande schermo e all’immaginario musicale contemporaneo.

Tra le novità più rilevanti del 2026, spicca la doppia presenza del Coro del Teatro Petruzzelli, diretto da Marco Medved, con due concerti in programma a gennaio e novembre.

I Concerti Famila 2026 si confermano così un progetto culturale di grande valore educativo e sociale, capace di unire musica, inclusione e partecipazione, rendendo il Teatro Petruzzelli sempre più accessibile alle nuove generazioni.

Per informazioni e biglietti:

Botteghino del Teatro Petruzzelli –

email: botteghino@fondazionepetruzzelli.it

telefono: 080.9752810.