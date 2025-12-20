Regali sotto l’albero grazie ad ANIEF. Cesare Antifora (Vicepresidente ANIEF Puglia): 'Carta del docente anche ai precari pugliesi'



Tanti docenti precari pugliesi stanno finalmente vedendo accreditati i fondi della Carta del Docente, esclusi per anni a causa della legge 107/2015. A darne notizia è Cesare Antifora, vicepresidente regionale ANIEF, che sottolinea come questo risultato sia frutto di numerose battaglie giudiziarie e sindacali portate avanti dal sindacato.





Per anni i precari hanno subito un’ingiusta esclusione dal bonus di 500 euro previsto per l’aggiornamento professionale dei docenti. Le lungaggini burocratiche e amministrative avevano fatto temere il peggio, ma grazie a una forte azione politico-sindacale guidata dal presidente nazionale Marcello Pacifico, la situazione si è finalmente sbloccata.





Un grande traguardo per l’ANIEF e una vittoria di giustizia per tutti i docenti precari che, proprio in questi giorni, stanno vedendo riempirsi il loro borsellino elettronico, pronti a utilizzarlo per la loro formazione.