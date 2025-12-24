San Vito dei Normanni: maxi sequestro di luci e decorazioni natalizie non sicure

SAN VITO DEI NORMANNI – In vista delle festività, i finanzieri hanno sequestrato oltre 60.000 prodotti non conformi agli standard di sicurezza, tra cui numerose luci natalizie. L’intervento rientra nell’operazione “Natale in Sicurezza”, condotta dai baschi verdi della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Brindisi, volta a tutelare i consumatori durante il periodo festivo.

Il sequestro è avvenuto all’interno di un esercizio commerciale di San Vito dei Normanni, dove i militari hanno individuato migliaia di articoli, in gran parte luci a LED e apparecchi di illuminazione, risultati non sicuri. Dai controlli è emerso che i prodotti non rispettavano la normativa vigente, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di apposizione della marcatura CE, il simbolo che garantisce la conformità e la sicurezza dei prodotti per i consumatori.

Al termine delle verifiche, il titolare dell’attività commerciale è stato segnalato alla Camera di Commercio competente. Le indagini della Guardia di Finanza proseguono per ricostruire la filiera di approvvigionamento dei prodotti sequestrati e verificare eventuali violazioni fiscali.

L’operazione si inserisce nel più ampio impegno delle Fiamme Gialle volto a contrastare la diffusione di merci non conformi, a tutela della salute pubblica e della leale concorrenza sul mercato.