Furti nel Salento, fine settimana di paura a Squinzano e San Cesario

LECCE - Un fine settimana di paura per i cittadini deltra Squinzano e San Cesario di Lecce.

La sera di sabato 6 dicembre, un uomo armato di coltello e con il volto coperto ha fatto irruzione nel negozio di abbigliamento Tally Weijl, al civico 169 di via Brindisi a Squinzano. Minacciando il personale con l’arma da taglio, il ladro è riuscito a farsi consegnare l’intero contenuto del registratore di cassa, pari a circa 100 euro, prima di fuggire. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale, che ora stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Lo stesso negozio era già stato preso di mira con modalità simili la notte di Halloween, il 31 ottobre, quando il bottino era stato di circa 200 euro.

Solo poche ore prima, a San Cesario di Lecce, i Carabinieri del Comando provinciale erano intervenuti per un furto in un supermercato. La sera di venerdì 5 dicembre, una donna di 34 anni, già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata in flagranza di reato dopo essere stata sorpresa fuori dal Supermercato Conad con diverse bottiglie di superalcolici tra le mani, presumibilmente trafugate poco prima dagli scaffali. Il valore della merce ammontava a 372 euro.

Secondo gli investigatori, la donna non avrebbe agito da sola, ma insieme a un complice, un uomo di 33 anni incensurato, denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso. Su disposizione del pm di turno della Procura di Lecce, entrambi sono stati posti ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.