Serie A, Torino-Milan 2-3: Pulisic guida la rimonta rossonera

TORINO - Ilcentra una vittoria in rimonta battendo ilgrazie a una prestazione decisiva di

I rossoneri erano andati sotto 2-0 nei primi minuti, con i gol di Vlasic e Zapata, ma hanno riaperto la partita grazie a un eurogol di Rabiot. Nel secondo tempo è stato lo statunitense a fare la differenza: arrivato in squadra solo oggi pomeriggio dopo un attacco febbrile, Pulisic ha segnato al primo pallone toccato e ha completato la rimonta con la seconda doppietta stagionale.

Con questa vittoria, la squadra di Massimiliano Allegri riaggancia il Napoli in vetta alla classifica di Serie A, continuando la lotta per il primato.