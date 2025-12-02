Furto al centro commerciale di Surbo: arrestato un 19enne di Bari

SURBO – Un 19enne originario della provincia di Bari è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di furto all’interno di un centro commerciale di Surbo.

La vicenda ha avuto inizio quando un addetto alle vendite di un negozio di elettronica ha notato il giovane allontanarsi frettolosamente dopo essersi impossessato di due computer. L’uomo ha immediatamente inseguito il ragazzo e contattato il 112 fornendo tutti gli elementi utili per agevolare l’intervento dei militari.

I carabinieri sono riusciti a fermare il 19enne mentre tentava di fuggire. Nel corso dell’operazione è stata recuperata la refurtiva, restituita immediatamente al negozio. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Lecce a disposizione dell’autorità giudiziaria.