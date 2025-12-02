Nasce la Casa dei Fisioterapisti: nuova sede per l’Ordine di Bari, Bat e Taranto

SAMMICHELE DI BARI – È stata inaugurata venerdì sera la Casa dei Fisioterapisti, nuova sede dell’Ordine di Bari, Barletta-Andria-Trani e Taranto, punto di riferimento per oltre 3mila professionisti delle tre province. La struttura, in via degli Alterocca 2 a Sammichele di Bari, nasce come spazio di confronto, aggiornamento professionale e dialogo con le istituzioni locali e regionali.

La cerimonia ha visto la partecipazione di iscritti, consiglio direttivo e rappresentanti delle istituzioni. «La sanità deve diventare una priorità nell’agenda di governo, a tutti i livelli», ha sottolineato la presidente dell’Ordine, Gialia Berloco. La dirigente ha evidenziato l’importanza di riformare i modelli organizzativi alla luce di nuove esigenze epidemiologiche e dell’invecchiamento demografico, sottolineando come una reale integrazione della fisioterapia sul territorio possa ridurre liste d’attesa e accessi impropri ai pronto soccorso.

All’inaugurazione erano presenti anche il vicepresidente Francesco Savino, il tesoriere Marco Cordella, la segretaria Federica Grassi, il presidente della Fnofi Piero Ferrante e numerose autorità locali. Il sindaco di Sammichele di Bari, Lorenzo Netti, ha accolto con orgoglio la nuova sede definendola un punto nevralgico per l’intero territorio.

Tra le altre istituzioni intervenute, il presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Bari-Bat e vicepresidente nazionale Sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri e la delegata dei Tsrm-Pstrp Annarita Dellomonaco. La Casa dei Fisioterapisti si propone come centro di dialogo tra professionisti e istituzioni, rafforzando il ruolo della fisioterapia nella sanità pugliese.