Galà dello Sport ASCR 'Uniti per lo Sport': a Brindisi il 27 dicembre la terza edizione dell’evento del maestro Carmine Iaia che celebra merito, agonismo e territorio

Brindisi si prepara ad accogliere la terza edizione del "Galà dello Sport” della “ASCR Uniti per lo Sport” in programma sabato 27 dicembre 2025 presso la sala Congressi dell’Hotel Orientale. Un appuntamento ormai consolidato che rappresenta un momento di incontro, riflessione e riconoscimento per le società sportive aderenti e per gli atleti che si sono distinti nel corso dell’anno sportivo 2025.





La mattinata sarà occasione di confronto sulla situazione dello sport in città, sulle prospettive future e sulle strategie per rafforzare il ruolo delle associazioni sportive sul territorio. All’iniziativa, moderata dal giornalista Nico Lorusso, parteciperanno il presidente ASCR “Uniti per lo Sport”, il Maestro Carmine Iaia, dell’Assessore allo Sport del Comune di Brindisi Teodoro Scarano e del Dott. Stefano La Palma commercialista, revisore contabile esperto di fiscalità sportiva, responsabile Fisco Sport Events e consulente specialistico di ASD e SSD in un dialogo aperto tra istituzioni sportive, addetti ai lavori e comunità.





Nel corso dell’evento saranno premiate le società sportive di “Uniti per lo Sport” e i rispettivi atleti che hanno conseguito risultati di prestigio nelle diverse discipline. Le onorificenze saranno consegnate direttamente dal Maestro Carmine Iaia, presidente dell’associazione e ormai punto di riferimento del movimento sportivo cittadino.





Il Gala nasce con l’obiettivo di valorizzare lo sport come strumento fondamentale di salute, benessere e crescita personale, oltre che come veicolo di inclusione sociale e sviluppo del territorio. In un contesto in cui spesso le eccellenze sportive compiono sforzi indifferenti per vedere riconosciuti i propri meriti, l’iniziativa intende rafforzare il legame tra atleti, società e territorio, promuovendo una cultura sportiva che sappia sostenere i talenti locali.





Dopo il grande successo delle prime due edizioni, il Galà dello Sport torna come evento simbolo del riconoscimento del merito sportivo, celebrando sia il lavoro quotidiano dei team sia i traguardi agonistici raggiunti dagli atleti nel corso del 2025.





Il Galà dello Sport della ASCR Uniti per lo Sport si conferma così non solo come momento celebrativo, ma come appuntamento di valore culturale e sociale, capace di mettere al centro lo sport come investimento per il benessere collettivo e per il futuro di Brindisi.