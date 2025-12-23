Putignano, il Sindaco “Fuori dal Comune”: un anno e mezzo di lavoro raccontato alla città

PUTIGNANO – Un pomeriggio di confronto pubblico, numeri alla mano e cantieri al centro del dibattito. Si è svolto ieri, lunedì 22 dicembre, al Teatro Comunale “Giovanni Laterza”, il primo appuntamento di, l’iniziativa voluta dal sindaco Michele Vinella per rendere conto alla cittadinanza del lavoro svolto da Giunta, Consiglio comunale e uffici nei primi 543 giorni di mandato.

Un impegno annunciato in campagna elettorale e ora mantenuto: uscire simbolicamente dal Palazzo municipale per incontrare la comunità, condividere risultati, criticità e prospettive future. Sei i momenti di racconto, guidati direttamente dal sindaco, dedicati ai temi più sentiti: emergenza idrica, Carnevale, numeri del 2025, cantieri conclusi e in corso, sicurezza e decoro urbano.

Il “Caffè con il Sindaco” e i temi della quotidianità

Ad aprire la maratona è stato il “Caffè con il Sindaco”, format già noto attraverso i canali social del primo cittadino e proposto per la prima volta anche in presenza. Tra i temi affrontati, la pedonalizzazione temporanea di piazza Teatro durante le festività natalizie, in attesa della nuova piazza Aldo Moro, e il programma degli eventi inserito nella Stagione Autunno-Inverno, sostenuta da un finanziamento di Puglia Culture.

Spazio anche allo spostamento delle fermate degli autobus, frutto del confronto con utenti e operatori, e alla nuova ordinanza regionale sull’uso dell’acqua potabile. Vinella ha poi richiamato l’attenzione sull’importanza della partecipazione ai Consigli comunali, ricordando le 13 commissioni convocate in un solo mese per l’esame di bilancio e DUP. Annunciata inoltre un’ordinanza contro le deiezioni canine non raccolte e illustrati gli investimenti per la sicurezza: photored, telecamere, dossi e attraversamenti pedonali rialzati.

I numeri dell’amministrazione

La seconda sessione è stata dedicata ai dati che fotografano l’azione amministrativa. Tra i principali risultati, l’aumento degli accertamenti TARI 2025 per 166.438 euro, grazie a un progetto di incrocio dati che ha portato all’emersione di circa il 10% di utenze non registrate. In crescita anche le previsioni di accertamento IMU e l’indice di copertura del Museo Romanazzi-Carducci (MuRCa), con 15mila euro di entrate in più rispetto al 2024.

Sul fronte del contenzioso, le politiche transattive hanno consentito di liberare 400mila euro destinati al fondo rischi. Importanti anche i numeri su sicurezza e ambiente: 952 sanzioni per passaggio con semaforo rosso rilevate dai photored e 119 multe per abbandono di rifiuti, grazie all’attività della Polizia Locale e del Nucleo Anti Degrado. Illustrate infine le politiche a sostegno delle famiglie, in risposta al calo delle nascite, e il dato simbolo dei 4.827.729 euro di finanziamenti ottenuti, tra cui il contributo ministeriale da 3 milioni di euro per il nuovo Palazzetto dello Sport.

Cantieri conclusi, in corso e futuri

Ampio spazio è stato dedicato ai lavori pubblici. Tra gli interventi conclusi figurano la Piastra commerciale di San Pietro Piturno, il Centro Paolillo, la mensa scolastica “Chiara Lubich”, i primi capannoni della Cittadella del Carnevale, il ponte di Spine Rossine, il Palazzetto di via Cavalieri di Malta, l’illuminazione pubblica e le asfaltature rurali.

Tra i cantieri in corso spicca Piazza Aldo Moro, con consegna prevista nella seconda metà del 2026, insieme ai lavori in via Re di Puglia, al cimitero, nelle scuole, al MuRCa e al nuovo asilo nido. Annunciati anche i prossimi interventi: nuovo Palazzetto dello Sport, Asse Verde ciclabile, Area camper, ponte di via Gioia del Colle, area sgambamento cani e opere sull’acquedotto rurale. Illustrata infine la situazione dei cantieri bloccati, come il ponte di via Conversano e il nuovo Ostello, per il quale sono state avviate azioni legali.

Il confronto con i cittadini

Nella parte finale dell’incontro spazio alle domande e agli interventi del pubblico su temi come RSA, decoro urbano, parcheggi, legalità e centro storico. Sul futuro della RSA di San Pietro Piturno, il sindaco ha illustrato l’ipotesi di affidamento a privati con miglioramento strutturale dell’immobile, confermando l’impegno su trasparenza e legalità amministrativa.

543 giorni di mandato

In chiusura, Vinella ha tracciato un bilancio politico-amministrativo: «Abbiamo lavorato su patrimonio, TARI, cantieri, Carnevale, eventi e sicurezza. Abbiamo costruito un’Amministrazione seria, capace di correggersi quando serve e di prendersi il tempo necessario per fare bene. Questo momento pubblico di rendicontazione diventerà un appuntamento annuale, perché gli impegni presi vanno mantenuti».

Un primo “Fuori dal Comune” che segna un metodo fondato su ascolto, responsabilità e trasparenza verso la comunità.