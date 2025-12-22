La Vigilia a Pane e Pomodoro e al Libertà: l’aperitivo fuori dal centro

BARI - Mercoledì 24 dicembre in occasione dell’aperitivo della Vigilia, un momento ormai consolidato e molto sentito dalla comunità, un vero e proprio “ritrovo collettivo”, che precede la dimensione familiare della sera, lo staff del Bar Project proporrà tre appuntamenti, con tre concept differenti e favorendo l’incontro anche fuori dal centro cittadino.Al Raw Bus (Lungomare Armando Perotti) si terrà “Natale in spiaggia a Pane e Pomodoro”, un’occasione per ritrovarsi in una location sul mare, sfruttando gli spazi della spiaggia cittadina e la comodità del vicino park & ride.Dalle 12 alle 17 si esibirà Gianpiero Carbonara con un dj set dal sound funk e disco e durante l’intero evento saranno distribuiti gadget.Come già proposto in passato, il Raw Bus ripropone la formula dell’aperitivo ecologico: chiunque raccoglierà dalla spiaggia un bicchiere colmo di mozziconi di sigaretta riceverà un omaggio, contribuendo così alla tutela dell’ambiente.A poca distanza dalla spiaggia, il BP Lab (via Ottavio Serena 35) proporrà un appuntamento interamente dedicato alla musica, realizzato con il supporto dell’associazione culturale ApuliArt. A partire dalle 12, in consolle si alterneranno Pasquale Trentatre, tra i pionieri del clubbing e punto di riferimento della scena musicale locale, e Marco Iacobone, produttore e già resident di importanti club pugliesi. I due proporranno un dj set house che attraverserà diverse sfumature del genere.Nel quartiere Libertà, al Palabartino (via Anita Garibaldi 3), il bar situato negli spazi del palazzetto dello sport Palamartino, sarà invece proposto un aperitivo pensato come punto di incontro e socialità, uno spazio accogliente in cui ritrovarsi e condividere l’atmosfera della Vigilia, arricchito da una scontistica dedicata per l’occasione.“La mattina e il primo pomeriggio del 24 le vie del centro e la zona Umbertina si riempiono di persone che si scambiano auguri – spiega Claudio Lepore, founder di Bar Project Academy –. Noi abbiamo scelto di valorizzare anche altre aree, facilmente raggiungibili e dotate di parcheggi, offrendo la possibilità di ritrovarsi in luoghi alternativi al centro, che in questa giornata risulta particolarmente congestionato”.