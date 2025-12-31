Gallipoli apre la stagione invernale 2026 con il Cross del Salento

GALLIPOLI - Domenica 4 gennaio 2026 Gallipoli ospiterà la ventiduesima edizione del Cross del Salento, gara nazionale di corsa campestre di livello “Bronze” che inaugura ufficialmente la stagione invernale in Puglia. L’evento, valido come prima prova del circuito CROSSinPUGLIA e del CdS Giovanile, si terrà presso l’Ecoresort Le Sirenè e richiamerà atleti da tutta Italia, confermando la manifestazione come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama regionale e nazionale della corsa campestre.

La competizione è organizzata dalla Asd Atletica Capo di Leuca, guidata da Eleonora D’Amore, con il patrocinio della Regione Puglia e dei Comuni di Ugento e Gallipoli, in collaborazione con Caroli Hotels e il Parco Naturale Regionale Isola di Sant’Andrea e Litorale di Punta Pizzo. La gara è autorizzata dal CONI e dal Comitato regionale FIDAL.

Il percorso, completamente rinnovato, misura 2 km e combina tratti erbosi veloci a sezioni tecniche leggermente ondulate, offrendo uno scenario ideale per specialisti della corsa campestre e spettacolari sfide dall’inizio alla fine. Le distanze previste variano secondo le categorie: Seniores e Promesse Under 23 affronteranno 10 km (8 km per le donne), Juniores 8 km (5 km per le donne), Allievi 5 km (4 km per le donne), Cadetti 3 km (2 km per le donne) e Ragazzi/Ragazze Under 14 1,5 km.

Il Cross del Salento ha una lunga tradizione, avendo ospitato i Campionati Italiani Master di specialità nel 2011 e 2017, e punta a candidare nuovamente Gallipoli come sede di un campionato italiano nel 2027. L’Ecoresort Le Sirenè garantisce un’accoglienza ideale con oltre 300 posti letto disponibili sul campo gara.

Secondo Gianluca Scarcia, responsabile organizzativo dell’Atletica Capo di Leuca, «Il Cross del Salento rappresenta molto più di una gara: è un progetto sportivo che unisce tradizione, territorio e qualità organizzativa, offrendo agli atleti un appuntamento tecnico di assoluto rilievo».

Il presidente FIDAL Puglia, Eusebio Haliti, sottolinea come la manifestazione rappresenti «un momento identitario per il movimento regionale, in grado di valorizzare atleti di tutte le età e restituire alla corsa campestre il suo scenario più autentico: natura, fatica, ritmo e passione».

Il ritrovo per atleti e giuria è fissato alle ore 9:00, con partenze a partire dalle 9:30 fino alle ultime batterie delle categorie Ragazzi e Ragazze, previste tra le 13:15 e le 13:30. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 23:59 del primo gennaio, tramite il portale iCron.

