Lecce, sequestrate 5 tonnellate di fuochi d’artificio: 6 persone denunciate

LECCE - I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Lecce hanno portato a termine un’importante operazione contro il commercio illecito di materiale pirotecnico, sequestrando circa 5 tonnellate di fuochi d’artificio.

Le indagini hanno permesso di scoprire un laboratorio allestito all’interno di un garage in un complesso residenziale di Gallipoli, un deposito nel centro storico di Alliste e due esercizi commerciali a Galatone e Matino, dove i rispettivi proprietari detenevano complessivamente 4.150 kg di materiale pirotecnico. Ulteriori 850 kg di fuochi d’artificio sono stati rinvenuti in un negozio di abbigliamento situato nella periferia di Lecce.

L’attività della Guardia di Finanza si è conclusa con il sequestro degli articoli pirotecnici illegalmente detenuti e la segnalazione alla competente autorità giudiziaria di sei cittadini salentini. L’operazione evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nella prevenzione dei rischi legati alla detenzione e alla commercializzazione illecita di fuochi d’artificio.