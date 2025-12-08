Ginosa, aggressione a un arbitro minorenne durante la gara Under 16

GINOSA - Grave episodio di violenza durante la gara del, con unsul campo. A denunciarlo è stata l’. La vittima è, direttore di gara di soli 15 anni, che ha riportato conseguenze fisiche e psicologiche dall’aggressione.

In una nota, l’AIA sottolinea l’inaccettabilità di simili comportamenti:

“È inaccettabile che la violenza continui a colpire giovani impegnati a far rispettare le regole e che l’AIA sia, di fatto, sola nel contrastare questa deriva. Pur confidando che la giustizia ordinaria agirà secondo i propri tempi, l’AIA richiama istituzioni sportive, società e famiglie a un’assunzione immediata di responsabilità, con risposte dure e tempestive, prima che si verifichino conseguenze ancora più gravi”.

Il presidente Antonio Zappi, insieme al Comitato Nazionale, ai Presidenti CRA/CPA e ai Presidenti di Sezione, ha espresso profonda indignazione, ribadendo che l’AIA non resterà mai inerme davanti a episodi di questo tipo:

“Chi non prova vergogna per tutto questo manca di rispetto anche verso sé stesso, e il silenzio diventa complicità”.

L’associazione rinnova l’appello a società, famiglie e istituzioni sportive affinché vengano adottate misure immediate e severe per tutelare arbitri e giovani calciatori, prevenendo simili episodi in futuro.