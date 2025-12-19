Foggia: ragazza molestata su bus, 26enne arrestato. Altri tre arresti a Lucera per violenza di genere

FOGGIA – Un 26enne di Foggia è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa diai danni di una 19enne di San Severo. L’episodio risale all’1 dicembre scorso, ma la notizia è stata diffusa solo oggi al termine delle procedure di convalida.

La giovane ha contattato il 112, denunciando molestie da parte di un passeggero seduto alle sue spalle su un autobus della linea Foggia-San Severo. Su indicazione dell’operatore della centrale, il bus è stato fermato presso la stazione ferroviaria di San Severo, dove i carabinieri hanno identificato il sospettato ancora a bordo. Dopo aver ascoltato i testimoni, il 26enne è stato arrestato in flagranza. Il giudice per le indagini preliminari di Foggia ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Sempre nell’ambito del contrasto alla violenza di genere, i carabinieri di Lucera hanno eseguito altri tre arresti. Un 25enne, già sottoposto al divieto di avvicinamento alla ex fidanzata con braccialetto elettronico, è stato sorpreso nel tentativo di incontrarla ed è stato posto ai domiciliari. Un 54enne è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della convivente 35enne. Infine, un 45enne, ammonito dal questore di Foggia per atti persecutori, è stato sorpreso a sostare in auto sotto casa di una donna e arrestato per atti persecutori.

Le operazioni confermano l’impegno delle forze dell’ordine sul territorio nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere, con interventi tempestivi e controlli mirati per garantire la sicurezza delle vittime.