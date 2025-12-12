Giovinazzo, incendio in un’abitazione di campagna: muore una donna di 92 anni. Fatali le esalazioni di fumo

GIOVINAZZO - Tragedia nelle campagne di Giovinazzo, al confine con Molfetta, dove una donna di 92 anni ha perso la vita a causa di un incendio divampato nella sua abitazione. L’anziana sarebbe deceduta per le esalazioni di fumo sprigionate dal rogo, che – secondo una prima ricostruzione – potrebbe essere stato originato dal malfunzionamento di un climatizzatore.

A lanciare l’allarme è stata una vicina di casa, che ha notato il fumo e ha subito richiesto l’intervento dei soccorsi. All’arrivo dei vigili del fuoco e del personale sanitario, la 92enne è stata trovata in soggiorno, purtroppo già priva di vita.

La salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari, dove verranno effettuati gli accertamenti necessari prima della restituzione ai familiari, prevista nelle prossime ore.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per chiarire con precisione le cause dell’incendio e ricostruire gli ultimi momenti prima della tragedia.