“La vita scorre, Bari la custodisce”: il lampione del lungomare diventa simbolo della città nel nuovo video emozionale di BariExperience.com

BARI - Un lampione che osserva, custodisce, ricorda. È questo l’immaginario evocato dal nuovo video emozionale firmato BariExperience.com, il portale dedicato alla città di Bari fondato dal barese Ivan Giuliani e divenuto negli ultimi anni un punto di riferimento per visitatori italiani e stranieri. Lo spot, della durata di 1 minuto e 26 secondi, sta circolando rapidamente sui social network, conquistando utenti da tutto il mondo grazie alla sua capacità di raccontare Bari attraverso una narrazione semplice, poetica e sorprendentemente autentica.

Realizzato con il supporto dell’Intelligenza Artificiale – “ma che di artificiale, in fondo, ha ben poco” – il video pone al centro un elemento fortemente identitario: il lampione del lungomare. Una sentinella silenziosa che accompagna la città giorno dopo giorno, testimone di stagioni, incontri, ricordi. Da qui prende forma un racconto visivo che restituisce l’essenza più profonda di Bari.

Il lampione che parla alla città: un viaggio tra emozioni, memorie e tradizioni

Nelle immagini scorrono parole chiave che sintetizzano il volto multiculturale e accogliente del capoluogo pugliese: moments, stories, memories, emotions, traditions, smiles, charm, elegance, discovery. Termini essenziali, scelti per rappresentare ciò che Bari offre a chi la vive e a chi la scopre per la prima volta.

Il video è un susseguirsi di albe rosate, tramonti sul mare, scorci cittadini intrisi di vita quotidiana, sorrisi spontanei e frammenti di tradizioni che resistono al tempo. In questo mosaico di immagini, il lampione del lungomare diventa protagonista e metafora: un punto fermo che osserva il fluire della vita e custodisce le emozioni della città.

Un messaggio che da Bari arriva al mondo

Oltre ai social media, il video è disponibile anche su BariExperience.com, piattaforma visitata ogni giorno da utenti provenienti da 168 paesi nel mondo. Un dato che conferma la portata internazionale del progetto e la sua capacità di parlare a un pubblico globale, raccontando Bari attraverso un linguaggio visivo immediato e universale.

“Questo spot vuole lasciare, in pochi secondi, un’impronta importante tra identità ed emozione. È una narrazione che racconta Bari attraverso un simbolo semplice ma fortemente identitario”, spiega il dott. Ivan Giuliani, ideatore dell’iniziativa. E aggiunge: “Nonostante l’utilizzo dell’AI, il video ha un valore profondamente umano, fatto di concetti che appartengono alla nostra quotidianità: il legame con la città, i ricordi, la bellezza, l’accoglienza. Il lampione rappresenta il punto fermo di una vita che scorre, custodendo in modo silenzioso le emozioni e il vissuto di ognuno di noi.”

Con questo nuovo progetto, BariExperience.com aggiunge un ulteriore tassello alla sua missione: valorizzare la città attraverso racconti visivi capaci di emozionare, coinvolgere e far sentire Bari più vicina, ovunque ci si trovi nel mondo.