Giuseppe Ninno “Mandrake” fa visita ai piccoli degenti del pediatrico di Bari

BARI - Sabato 13 dicembre, alle ore 11.30, Giuseppe Ninno, il poliedrico “Mandrake” seguitissimo sui social network, ha raccolto l’invito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e incontrerà i pazienti dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari per donare sorrisi e leggerezza in questo periodo natalizio.Artista brindisino celebre per i suoi irresistibili contenuti online e per i fumetti, Mandrake porta sul palcoscenico la famiglia Imbarazzi, dando vita a un universo irriverente e spassoso. È l’unico protagonista dello spettacolo e interpreta tutti i personaggi: dal piccolo Giuseppe (una sorta di alter ego autobiografico) alla signora Maria (sua mamma), da Papà agli amici Tony e Sharon, fino alle mamme del “Gruppo mamme”. Grazie alla sua straordinaria capacità di trasformarsi in figure eccentriche e irresistibili, conquista il pubblico con sketch comici e situazioni esilaranti che rendono lo spettacolo unico e travolgente.Con la sua semplicità e la sua simpatia, Giuseppe Ninno “Mandrake” ha conquistato il pubblico e si è affermato come uno dei personaggi più seguiti sui social. Oggi può vantare 764.000 followers su Facebook, 998.000 su Instagram, 3 milioni di followers su TikTok con quasi 100 milioni di “Mi piace”, e 964.000 iscritti su YouTube. Le sue visualizzazioni complessive superano i 2 miliardi, confermando un successo straordinario.La visita a Bari arriva durante una breve sosta dal tour “Imbarazziamoci”, prodotto dalla società Euphorica, che rappresenta come management l’artista brindisino. Con questo spettacolo Mandrake sta girando l’Italia, con date anche in Europa e nel resto del mondo.: 3931167673