La Puglia diventa la nuova casa dell’atletica leggera italiana: tre nuovi impianti indoor a Taranto, Bisceglie e Foggia

La Puglia compie un passo storico nel panorama sportivo nazionale, avviando una vera e propria rivoluzione nell’atletica leggera grazie alla realizzazione di tre nuovi impianti indoor distribuiti sul territorio regionale. Strutture moderne, funzionali e pensate per atleti, società sportive e grandi eventi, che rafforzano ulteriormente il ruolo della regione come punto di riferimento dell’atletica italiana, sia outdoor che indoor. Taranto: il primo anello indoor da 200 metri in PugliaA Taranto nasce un impianto indoor di altissimo livello, dotato di: anello da 200metri; otto corsie centrali dedicate alle gare di velocità e ostacoli di 60metri; pedane per i salti in elevazione e in estensione e, infine, una pedana per il getto del peso.La struttura sarà corredata da spogliatoi moderni, locali di servizio, un’area bar e una tribuna capace di accogliere oltre 1.500 spettatori, rendendola una sede ideale per manifestazioni sportive di grande richiamo.A Bisceglie viene realizzato un rettilineo indoor per le gare di velocità e ostacoli di 60metri, affiancato da: pedana per il salto in lungo e triplo e pedana per il salto in alto.A Foggia, in adiacenza al Campo Scuola di atletica leggera, è in costruzione un ulteriore rettilineo indoor dedicato alle gare di velocità e ostacoli di 60metri, dotato di pedane per i salti in elevazione ed estensione. Il presidente del Comitato Regionale FIDAL PUGLIA, Eusebio Haliti, sottolinea con soddisfazione il valore del percorso che ha portato a questo risultato: «Il tanto lavoro fatto sull’organizzazione degli eventi e la capacità di comunicare l’importanza delle infrastrutture e le tante possibilità che esse rappresentano hanno permesso di arrivare a questo traguardo storico. Un impianto indoor completo è presente oggi solo ad Ancona e Padova: dal 2026 anche la Puglia potrà vantare un centro di livello nazionale con Taranto, che diventerà il terzo impianto di questo tipo in Italia».Grazie a questo trittico di nuove strutture, la Puglia si afferma come regione leader dell’atletica leggera, capace di offrire impianti di alto profilo sia all’aperto che al coperto. Una crescita che si affianca alla consolidata capacità organizzativa del territorio, già sede di competizioni federali e internazionali. L’appuntamento più prestigioso è già fissato: Taranto ospiterà nel 2026 i Giochi del Mediterraneo, confermando la centralità della regione nel panorama sportivo internazionale.Questi investimenti rappresentano un riconoscimento importante per tutto il movimento regionale, che negli anni ha saputo crescere, lavorare e distinguersi sul campo. Una comunità sportiva che oggi vede premiati i propri sforzi con infrastrutture che aprono a nuove opportunità di sviluppo, formazione e competizione.«La Puglia – conclude Haliti - entra così in una nuova era: un territorio che guarda al futuro con impianti all’avanguardia e ambizioni sempre più internazionali».