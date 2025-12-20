Grandi prospettive per la FIDAL Puglia nel 2026
Tra eventi tricolori di prestigio a Molfetta e una rivoluzione organizzativa nella corsa master con il pettorale unico, la regione e il comitato pugliese consolidano il loro ruolo centrale nell’atletica italiana
La Puglia si prepara a vivere un’estate tricolore di grande rilievo, con Molfetta al centro della scena nazionale. Dal 10 al 12 luglio la città ospiterà infatti i Campionati Italiani U23 insieme ai Tricolori Assoluti di Prove Multiple, un appuntamento che conferma la crescente capacità del territorio di accogliere eventi di alto profilo e di contribuire in modo significativo al panorama dell’atletica italiana. Definite anche le altre sedi delle principali manifestazioni della stagione estiva in cui trovano spazio la Finale Oro dei Campionati di Società Assoluti a Rieti, in programma il 20 e 21 giugno, e i Campionati Italiani U20 a Caorle, il 4 e 5 luglio, delineando una stagione ricca di appuntamenti che valorizzano competenze organizzative, impianti e partecipazione.
Accanto a questo riconoscimento sportivo, che rappresenta una grande opportunità per il territorio, FIDAL Puglia annuncia per il 2026 una novità destinata a segnare un passaggio storico nell’organizzazione dell’attività podistica regionale. Il Comitato Regionale introdurrà infatti, primo e unico in Italia, un pettorale unico valido per tutte le competizioni inserite nei circuiti provinciali e regionali dedicati alla corsa master. Si tratta di un progetto che coinvolgerà oltre 130 eventi distribuiti su tutto il territorio, dai circuiti CorriPuglia, Terra di Bari e Salento in Running fino a Le Vie di Brento, GP Terra Jonica, Trofeo degli Ulivi, GP di Capitanata e Puglia TRAIL, con l’obiettivo di semplificare la partecipazione degli atleti, uniformare le procedure e innalzare la qualità complessiva del sistema.
A supporto dell’iniziativa, ICRON affiancherà il Comitato Regionale come partner tecnologico, garantendo un’infrastruttura integrata di servizi capace di migliorare ulteriormente gli standard organizzativi. È un progetto strutturato, innovativo e fortemente orientato alla modernizzazione, che testimonia l’impegno di FIDAL Puglia nel costruire un modello efficiente, moderno e orientato alla qualità.
