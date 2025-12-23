Crolla parte di un balcone a Polignano a Mare, nessun ferito

POLIGNANO A MARE - Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio a Polignano a Mare, dove poco prima delle ore 18 è crollata parte di un balcone al primo piano di una palazzina situata in via Da Bormida. Fortunatamente, al momento del cedimento non si trovavano persone nella zona sottostante e non si registrano feriti.

Il crollo ha però causato ingenti danni a un’autovettura parcheggiata lungo la strada, colpita dai detriti caduti dal balcone. L’episodio ha immediatamente allertato i residenti e i passanti, che hanno richiesto l’intervento delle autorità.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a transennare l’area interessata e a mettere in sicurezza la zona per evitare ulteriori rischi. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del cedimento strutturale.

La situazione resta sotto controllo e non si escludono ulteriori verifiche tecniche sull’edificio nei prossimi giorni.