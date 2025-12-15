Gravina, giovane gambizzato in un agguato notturno

GRAVINA IN PUGLIA – Paura sabato notte nei pressi del, dove un giovane è statomentre tentava di fuggire. Secondo quanto ricostruito, sono stati esplosi due colpi di pistola: il primo ha centrato la saracinesca di una sala giochi, il secondo ha colpito l’arto della vittima, già nota alle Forze dell’Ordine.

Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Perinei di Altamura, dove è stato medicato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini.

La pista privilegiata dagli investigatori è quella di un regolamento di conti tra clan locali legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati raccolti testimonianze, reperti balistici e ogni altro elemento utile a individuare i responsabili. Le indagini proseguono per fare piena luce sull’accaduto.