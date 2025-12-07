Igor Sibaldi a Bari per l’evento finale di E.S.T.: una conferenza teatrale per interrogare il presente

BARI - La prima edizione di, rassegna ideata e organizzata dalla Compagnia del Sole, si avvia alla conclusione con un appuntamento che unisce divulgazione, riflessione filosofica e linguaggio scenico. Dopo un percorso che ha intrecciato discipline e punti di vista differenti, l’evento finale porta sul palco, autore, studioso e divulgatore tra i più noti del panorama italiano.

Sabato 13 dicembre alle 20.30, sul palco del Teatro Abeliano di Bari, Sibaldi presenterà la conferenza teatrale “Discorso inaugurale per l’apertura dell’anno 2386 – Sul tema: Come si odiava nel XXI secolo”. Un titolo che apre a una riflessione ampia sulle radici dell’odio e sulle dinamiche che alimentano i conflitti, personali e collettivi. Al centro della narrazione c’è la storica domanda che Einstein rivolse a Freud nel 1932: «C’è un modo per liberare l’umanità dalla fatalità della guerra?» Un interrogativo che oggi, in un’epoca segnata da nuove tensioni globali, torna con forza rinnovata.

I biglietti sono disponibili su Vivaticket e in botteghino a partire da un’ora prima dello spettacolo.

Gli ultimi eventi di E.S.T., tutti ospitati al Teatro Abeliano, saranno rivolti in particolare a scuole, docenti e gruppi prenotati. Venerdì 12 dicembre alle 11 è in programma Il Codice del Volo, spettacolo dedicato alle scuole, seguito da un incontro su Leonardo da Vinci e il pensiero scientifico. La sera, alle 20.30, si terrà una prova aperta solo per docenti (con prenotazione obbligatoria) dello spettacolo tratto dal Menone di Platone, I numeri dell’Anima. Lunedì 15 dicembre alle 10 lo stesso spettacolo sarà replicato per gli studenti delle scuole superiori e per gli universitari della facoltà di Filosofia, seguito da un confronto dedicato a Platone, al teatro e al rapporto con la scienza.

La rassegna E.S.T. è patrocinata da INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica, in collaborazione con EGO – Osservatorio Gravitazionale Europeo e The Virgo Collaboration. Un ringraziamento particolare va a Teatri di Bari – Kismet e Teatro Casa di Pulcinella per il supporto. Per informazioni: info@compagniadelsole.com – 328 399 8522