Lecce sconfitto 2-0 dalla Cremonese allo “Zini”
FRANCESCO LOIACONO - La Cremonese supera il Lecce per 2-0 allo stadio “Zini” nella quattordicesima giornata di Serie A. I giallorossi partono bene e al 6' vanno vicini al vantaggio con Berisha, che sfiora il gol. I padroni di casa rispondono al 14' con Terracciano, che però non inquadra la porta, mentre al 34' Payero sfiora il gol del vantaggio per i lombardi.
Nella ripresa la Cremonese aumenta il ritmo: dopo un'occasione non sfruttata da Bondo al 2', arriva l’episodio che sblocca la partita. All’8' Bonazzoli trasforma un rigore assegnato dopo controllo VAR, punendo un fallo di Ramadani su Vandeputte. Al 16' ai grigiorossi viene annullato il raddoppio di Payero per un fallo di Baschirotto su Falcone. Il Lecce prova a reagire con una punizione insidiosa di Berisha al 23', ma senza esito.
La Cremonese trova comunque il 2-0 al 33': Zerbin crossa dalla sinistra, Sanabria anticipa tutti e insacca di testa. Nel recupero, al 92', N'Dri spreca una buona occasione per accorciare le distanze.
Con questo risultato il Lecce resta a 13 punti ed è quattordicesimo in classifica. La Cremonese sale invece a quota 20, agganciando il Sassuolo all’ottavo posto.