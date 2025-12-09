Il Circo Bellucci arriva a Taranto per le feste natalizie





TARANTO - Da sabato 20 dicembre a lunedì 12 gennaio sarà a Taranto, in viale Virgilio, il Circo Bellucci con uno spettacolo variegato, per grandi e piccini, impreziosito dalla collaborazione della famiglia di Ivan Orfei e coordinato dal tour manager Luca Perris.La carovana, che sta girando ininterrottamente il Sud Italia da oltre tredici mesi, portando in giro magia, buon umore e performance mozzafiato. Sotto lo chapiteau sarà proposto uno spettacolo nuovo ed emozionante, adrenalinico e coinvolgente con attrazioni, tanto divertimento e artisti di grande fama. Non mancheranno gli animali, da quelli più comuni a quelli esotici.Tra i protagonisti ci saranno, la famiglia Folco con numeri aerei, Mario Mietitore con la performance della ruota della morte, la famiglia D’Amico che porterà in pista i propri animali esotici.La famiglia Folco porterà in scena numeri aerei mozzafiato; Jerry Nicolai con le sue tigri bianche; il clown Diego con i suoi sketch divertenti; Mario Mietitore che sfiderà la gravità con la sua celebre “ruota della morte”; la famiglia D’Amico che incanterà con animali di grande fascino; accompagnati da giocolieri e acrobati dal coraggio vertiginoso.“A Taranto proporremmo il nuovo spettacolo che abbiamo allestito con il supporto di Ivan Orfei e del suo gruppo – ha affermato il direttore del circo, Emidio Bellucci –. La magia degli addobbi natalizi e dello spirito di questo periodo magico dell’anno renderanno ancor più emozionante le nostre performance”.Noto esponente della tradizione circense pugliese, Bellucci porta avanti una lunga storia familiare di spettacoli itineranti e collaborazioni internazionali. Il suo circo è stato premiato nei migliori festival internazionali. Da ottobre si avvale del supporto della famiglia di Ivan Orfei, artista circense e domatore, erede della celebre dinastia Orfei. È cresciuto nel mondo del circo itinerante e ha sviluppato fin da piccolo una passione profonda per l’arte circense, che ha trasformato in una carriera poliedrica come regista, produttore e coreografo. Ivan è noto per la sua capacità di fondere tradizione e innovazione, creando spettacoli emozionanti e visivamente spettacolari. La sua regia è attenta al ritmo, alla scenografia e all’impatto emotivo, con numeri che spaziano dall’addestramento animale alle acrobazie, passando per coreografie teatrali ed effetti speciali.Gli spettacoli si terranno nei giorni feriali alle 17 e alle 21, in quelli festivi alle 17.30 e alle 21.30. Il circo resterà chiuso il 23, 24 e il 31 dicembre.: 3486490075