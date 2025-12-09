Michele Emiliano: “Non torno a fare il magistrato, sarei un orso al luna park”

BARI - “Non torno a fare il magistrato, anche per non mettere in imbarazzo tutti quanti, sarei una specie di orso al luna park”. Così il presidente uscente della, ha risposto alle domande di Un giorno da Pecora sul suo futuro dopo la conclusione del mandato.

Parlando del ritorno alla carriera magistratuale, Emiliano ha spiegato: “Io tutta quest’ansia di ricominciare a lavorare non ce l’ho. Nel momento in cui scade il mandato, in teoria dovrei rientrare nei ruoli della magistratura: solo che sono l’unico magistrato al quale non si applica il nuovo sistema che non consente a chi fa politica di continuare a fare il magistrato. Io dovrei tornare a fare il magistrato e penso che questo sacrificio cercherò di evitarlo”.

Sulla possibilità di un suo coinvolgimento nella nuova giunta del neo governatore Antonio Decaro, Emiliano ha aggiunto: “Se lui ha bisogno di me, come sempre accaduto in questi 20 anni, io ci sono sempre”.