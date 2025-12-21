Il Circo M. Orfei a Bari: spettacolo tra musica, danza e artisti internazionali

BARI - Fino a domenica 25 gennaio il Circo M. Orfei sarà a Bari, in via Napoli nei pressi della pineta San Francesco (ingresso via Mascagni), proponendo uno spettacolo di circa due ore ricco di musica e coreografie, con un’orchestra dal vivo e un corpo di ballo, performance di animali di terra e di acqua ed emozionanti esibizioni con performer internazionali.Tra i protagonisti figurano i giovanissimi Juri e Alexis Martini, rispettivamente di 17 e 12 anni, considerati tra i talenti più promettenti della nuova generazione circense. Lo scorso ottobre hanno partecipato al Festival Internazionale del Circo Italiano di Latina, dove si sono aggiudicati la medaglia d’oro con un numero di cinghie aeree arricchito da passi di danza sulle punte, performance che è valsa loro anche il prestigioso riconoscimento “Latina d’Oro”, il massimo titolo del festival. A Bari, per il periodo natalizio, presenteranno lo stesso numero premiato, affiancato da esibizioni individuali e da altri momenti scenici tra canto e danza.Nel cast del Circo M. Orfei è presente anche il pluripremiato artista cileno Crazy Wilson. Nel 2008 Wilson Dominguez ha ottenuto il “Clown d’Argento” al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo e ha conquistato il pubblico europeo con numeri ad alto rischio, introducendo per la prima volta in Europa il salto mortale esterno sulla Ruota della Morte.Dal Cile arriva inoltre Alecito, clown dal tratto vivace e contemporaneo, capace di fondere la tradizione circense con linguaggi moderni e con competenze che spaziano dalla musica al ballo. È lui a guidare molte delle coreografie che scandiscono lo spettacolo.A supportare lo spettacolo ci sono un corpo di ballo argentino e l’Orfei band, orchestra brasiliana di otto elementi diretta dal maestro Clevio Petron. La formazione, composta da batteria, basso, tromba, trombone, due sax, chitarra e tastiera, accompagnerà dal vivo le esibizioni con grandi classici della musica.Tra i più importanti e celebri circhi italiani, M. Orfei, diretto da Darix Martini, presenta per il periodo natalizio una produzione di alto profilo. La struttura, riscaldata e confortevole, ospita una grande arena pensata per accogliere il pubblico e le sensazionali esibizioni, affiancata da una hall con punto ristoro per rendere l’esperienza completa e piacevole.Gli spettacoli saranno proposti tutti i giorni alle 17.30 e alle 21 nei giorni feriali; alle 16.30 e alle 19.30 nei festivi. Chiusure: il 24 e il 31 dicembre,12,13,19 e 20 gennaio.: 3293419316