Trani protagonista dei Capodanni di Puglia: rock, classica ed emozioni con Radio Selene

TRANI - Trani si prepara a salutare il 2026 con un programma di eventi di altissimo livello, confermandosi tra le città protagoniste dei. L’amministrazione cittadina, in collaborazione con Radio Selene, ha organizzato una lunga due giorni di spettacoli gratuiti, cofinanziati da, nell’ambito del progetto di promozione turistica della regione.

Il cuore della festa sarà Piazza Quercia, affacciata sul mare, che ospiterà il concerto di Edoardo Bennato la sera del 31 dicembre. Il rocker napoletano, autore di successi indimenticabili come L’isola che non c’è, Burattino senza fili e Una settimana…un giorno…, proporrà un repertorio che attraversa generazioni e stili musicali, dal rock al blues, dal punk allo ska, con testi graffianti e arrangiamenti virtuosistici. Sul palco Bennato sarà accompagnato da una band di alto livello composta da Giuseppe Scarpato e Gennaro Porcelli alle chitarre, Raffaele Lopez alle tastiere, Arduino Lopez al basso e Roberto Perrone alla batteria.

La serata sarà animata anche dallo staff di Radio Selene, con Maria Rita Minoia, Paola Cisternino, Stefano Alicchio e il DJ Dario Quagliarella, che condurranno la diretta radiofonica fino a dopo la mezzanotte. Non mancheranno le coreografie della scuola di danza South Dance Center, con la crew “South Klan”, per un evento che unisce musica, spettacolo e coinvolgimento del pubblico. Il brindisi di Capodanno sarà affidato al sindaco Amedeo Bottaro, dando ufficialmente il via al 2026 tra emozione e divertimento.

Il primo gennaio, Trani prosegue la celebrazione con eventi di forte valore culturale e musicale. Alle 10:30 è previsto il transito della Fiaccola olimpica, simbolo di sport e unità, che attraverserà il lungomare, il porto e la cattedrale della città. A seguire, alle 11:00, il Gran Concerto dell’Orchestra Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal M° Rocco Debernardis e promossa dalla Fondazione Aldo Ciccolini ETS, offrirà un viaggio orchestrale tra brani iconici e composizioni più leggere, regalando al pubblico un’esperienza immersiva e suggestiva.

Alle 18:30 la festa musicale continua con Gianmarco Carroccia, interprete delle emozioni di Lucio Battisti e Mogol, accompagnato da una formazione di sei musicisti. Carroccia riproporrà i capolavori del celebre duo, celebrando la canzone d’autore italiana con fedeltà e intensità interpretativa, regalando al pubblico di Piazza Quercia un momento di grande emozione e memoria musicale. Tutti gli eventi del primo gennaio saranno a ingresso libero e trasmessi in diretta su Radio Selene.

Il Capodanno di Trani rappresenta un vero e proprio esempio di promozione culturale e turistica, con un cartellone che spazia dal rock alla musica classica, dalla tradizione popolare all’omaggio ai grandi cantautori italiani. Per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle manifestazioni, l’amministrazione comunale ha emanato un’ordinanza speciale in vigore dalle 19:00 del 31 dicembre fino alle 6:00 del 1° gennaio 2026.

L’apertura delle celebrazioni natalizie è stata anticipata il 23 dicembre dall’inaugurazione del presepe monumentale in Piazza Libertà, con uno spettacolo musicale dei Duke Fisher Heritage Singers provenienti da Atlanta. Il quartetto gospel ha proposto brani tradizionali e spiritual afroamericani, creando un’atmosfera intensa e coinvolgente per tutti i presenti.

Trani accoglie così il nuovo anno con un’offerta artistica completa e variegata, capace di unire musica, cultura, tradizione e turismo, consolidando la propria posizione tra le mete più prestigiose della Puglia e confermando l’impegno dell’amministrazione nel valorizzare il territorio attraverso eventi di qualità e partecipazione collettiva.