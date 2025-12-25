Il compleanno dell’imperatore Federico II di Svevia e la sua eredità: ad Andria ancora pochi giorni per scoprire Exploring Federico, viaggio immersivo sullo “stupor mundi”

ANDRIA - Nel giorno in cui la storia celebra la nascita di Federico II di Svevia (26 dicembre 1194, Jesi – 13 dicembre 1250, Castel Fiorentino), Andria rende omaggio a uno dei sovrani più straordinari del Medioevo con Exploring Federico, la grande mostra immersiva che entra nelle sue ultime settimane di apertura. Fino al 6 gennaio 2026, le antiche scuderie del Palazzo Ducale restano il fulcro di un percorso capace di intrecciare Medioevo e contemporaneità, memoria storica e visione futura, restituendo la figura dello stupor mundi come eredità viva e ancora profondamente attuale.Exploring Federico – Edizione Natale 2025, promossa da CLICK Global Services con il patrocinio della Città di Andria e cofinanziata da Coesione Italia 21-27 Puglia, Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Pugliapromozione, non è una semplice esposizione, ma un’esperienza totale che coinvolge i cinque sensi, trasformando la visita in un viaggio emozionale e conoscitivo.Il genetliaco di Federico II diventa così un forte richiamo identitario per una terra che porta impressa la sua impronta politica, culturale e civile. Proprio per questo, venerdì 26 dicembre il percorso immersivo del Palazzo Ducale assume i tratti di un vero e proprio rito laico dedicato al grande Hohenstaufen, con visite tematiche, narrazioni guidate, approfondimenti storici e attività divulgative pensate per avvicinare il pubblico, in particolare i più giovani, alla complessità di un sovrano che seppe trasformare il sapere in potere e la conoscenza in metodo.Ad arricchire ulteriormente il programma contribuiscono le iniziative realizzate in collaborazione con Turisti in Puglia e ArtTurism, partner della mostra da anni impegnati nella valorizzazione del patrimonio culturale pugliese attraverso itinerari narrativi ed esperienze di turismo culturale. Grazie al loro apporto, l’experience si estende oltre le sale espositive, diventando un racconto diffuso che attraversa la città e le sue tracce federiciane.Tra gli appuntamenti in programma: venerdì 26 dicembre, dalle 18:30 alle 20:00, “Buon compleanno Federico”, corteo medievale da Porta Sant’Andrea a Piazza Catuma, organizzato dall’associazione culturale ArtTurism; sabato 27 dicembre, nello stesso orario, narrazione itinerante in abiti d’epoca; domenica 28 dicembre, visita guidata con Turisti in Puglia dedicata ad Andria Sotterranea e, nel pomeriggio, nuova narrazione itinerante. Il 27 dicembre e il 3 gennaio, spazio anche ai più piccoli con il laboratorio “La favola di Federico” a cura di Turisti in Puglia Incoming snc, presso il Museo del Giocattolo MUGIÒ di Andria: un’attività creativa per scoprire simboli e significati della corona imperiale, seguita dalla visita alla mostra immersiva. Per domenica 4 gennaio, prima domenica del mese, l’ingresso sarà al costo simbolico di 1 euro, previa prenotazione. Il calendario completo è disponibile su www.exploringfederico.it.Le antiche scuderie del Palazzo Ducale si animano di architetture di luce e videomapping che trasformano le pareti in scenari narrativi; paesaggi sonori fondono laude medievali, suggestioni mediterranee e sound design contemporaneo; fragranze di resine, agrumi e macchia mediterranea evocano la Puglia invernale; superfici tattili e installazioni interattive invitano a “sentire” la storia; corner tematici e degustazioni raccontano il territorio attraverso il gusto. Completa il percorso anche un profumo creato ad hoc dal maestro profumiere biscegliese di Essenza del Piacere, dedicato a Federico II e disponibile in edizione limitata nello shop della mostra.Il racconto restituisce la grandezza dell’imperatore non come figura distante, ma come uomo del suo tempo e del nostro: legislatore, scienziato, mecenate, diplomatico capace di conquistare Gerusalemme senza spargimento di sangue, autore del De arte venandi cum avibus, promotore di un metodo empirico che anticipò la modernità.«Siamo orgogliosi – spiega Antonio Moschetta, amministratore delegato di Click Global Services – del successo che sta avendo Exploring Federico, testimoniato dall’entusiasmo dei visitatori e dalla grande partecipazione agli eventi collaterali. Abbiamo ideato questo viaggio immersivo per avvicinare soprattutto le nuove generazioni a una figura che continua a parlare al futuro, unendo innovazione e tradizione attraverso il coinvolgimento dei cinque sensi».Un lavoro di ricerca profondo, come sottolinea la coordinatrice Damiana Civita, che ha trasformato documenti, miniature, carte federiciane e trattati in un racconto visivo e multisensoriale capace di restituire la complessità del puer Apuliae con un linguaggio contemporaneo.Con l’arrivo del nuovo anno, Exploring Federico si avvia alla conclusione. Sono gli ultimi giorni per vivere un’esperienza che non si limita a raccontare la storia, ma la fa vibrare, la rende presente, la trasforma in emozione. Forse è proprio questo il modo più autentico per celebrare il compleanno dell’imperatore: lasciarsi attraversare dalla sua luce, dalla sua visione, dalla sua eredità che continua a risplendere.Exploring FedericoPalazzo Ducale di Andria, via Vaglio 17 (ingresso laterale)Fino al 6 gennaio 2026, tutti i giorni Orari: 10:00–13:00 / 16:00–21:00 (ultimo ingresso 20:00)Biglietti: intero € 8; ridotto under 25 e over 65 € 5; gratuito 0–6 anniInfo e prenotazioni: exploringfederico.eventbrite.it – www.exploringfederico.itTel/WhatsApp: +39 379 2926134 – info@exploringfederico.itFB/IG: exploringfederico