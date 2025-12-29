Il Cross del Salento inaugura la stagione invernale 2026 a Gallipoli

GALLIPOLI – Domenica 4 gennaio 2026, presso l’, si svolgerà la, gara nazionale di corsa campestre valida comeper le categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores, eper le categorie Ragazzi e Cadetti.

Lo storico Cross del Salento apre ufficialmente la stagione invernale delle gare in Puglia, offrendo agli appassionati di corsa campestre l’opportunità di testare la propria preparazione in vista dei numerosi appuntamenti nazionali e regionali. Il nuovo percorso, lungo 2 km, si sviluppa tra sentieri erbosi veloci e tratti tecnici leggermente ondulati, adatto a tutti gli specialisti della disciplina.

Negli anni, la manifestazione ha consolidato la propria rilevanza: nelle edizioni 2011 e 2017 ha ospitato i Campionati italiani master di specialità, mentre l’edizione 2027 punta a riproporre Gallipoli come sede di un campionato italiano, grazie al supporto di FIDAL Puglia.

La città salentina e l’Ecoresort Le Sirenè, parte del Gruppo Caroli Hotel, offrono una struttura in grado di ospitare oltre 300 atleti già sul campo gara, rendendo la location ideale per un evento federale di alto livello. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 23:59 del 1° gennaio, con ulteriori informazioni disponibili sul sito: iCron.

«Il Cross del Salento 2026 – spiega Gianluca Scarcia, responsabile organizzativo Atletica Capo di Leuca – rappresenta molto più di una gara: è un progetto sportivo che unisce tradizione, territorio e qualità organizzativa. Confermare un evento di questo livello significa valorizzare la corsa campestre nel Sud Italia e offrire agli atleti un appuntamento tecnico di assoluto rilievo».

Il presidente di FIDAL Puglia, Eusebio Haliti, aggiunge: «Con questa prima tappa, anticipata rispetto al calendario tradizionale, diamo ufficialmente avvio alla stagione. Il Cross del Salento rappresenta da sempre un momento identitario per il nostro movimento, unendo storia, qualità tecnica e capacità organizzativa. Il nuovo percorso, veloce ma selettivo, sarà un banco di prova ideale per tutte le categorie, dai giovani ai più esperti».

La manifestazione conferma il ruolo centrale di FIDAL nel promuovere la corsa campestre in Puglia, con l’obiettivo di coniugare tradizione e innovazione, offrendo a atleti e appassionati un’esperienza sportiva e naturalistica unica.

