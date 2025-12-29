Nuova vita per il Museo Civico di Arte Contemporanea di San Cesario di Lecce con l’apertura della collezione permanente e la cerimonia di intitolazione a Luigi Lezzi



Da gennaio sarà possibile ammirare opere di artisti importanti raccolte in una nuova esposizione. Martedì 30 dicembre 2025, ore 18 Museo Civico, Piazza Garibaldi, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Si apre una nuova stagione per il Museo Civico di San Cesario di Lecce, attraverso una tappa fondamentale del progetto "Da qui si vede tutta la città" di Astràgali Teatro. Martedì 30 dicembre, alle ore 18, nel Palazzo Ducale dove il Museo è ubicato, è prevista l’apertura al pubblico del nuovo allestimento della collezione permanente, curata dai direttori artistici Carmelo Cipriani e Fabio Tolledi. Nella stessa occasione si tiene la Cerimonia di intitolazione a Luigi Lezzi, avvocato e già stimato Sindaco del paese, rimasto nella memoria collettiva per l’impronta del cambiamento lasciata nella sua comunità attraverso opere pubbliche e iniziative culturali. Intervengono il Sindaco di San Cesario di Lecce Giuseppe Distante, l’assessore alla Cultura Anna Luperto e i direttori artistici.





Dal mese di gennaio il "Museo Civico di arte contemporanea Luigi Lezzi" aprirà al pubblico le porte delle sue sale con regolarità. Un’ala accoglierà l’"Archivio Sonoro di Comunità", un progetto dell’associazione Petrolio, nato dai progetti "Alchimie - la Distilleria De Giorgi residenza di Comunità" e "La Città che parla" e che ora sarà finalmente disponibile per chiunque voglia conoscere e approfondire aspetti interessanti della storia della comunità locale.





Il Museo civico raccoglie prestigiose opere pittoriche e scultoree di artisti che, partendo dal territorio, rappresentano un’importante realtà del panorama nazionale. All’interno, infatti, si possono ammirare lavori di Francesco e Carlo Barbieri, Aldo Calò, Nullo D’Amato, Ezechiele Leandro, Domenico Cantatore, Cosimo Damiano Tondo, Romano Sambati, Giovanni Valletta, Fernando De Filippi ed altri artisti. Gli allestimenti multimediali, invece, sono a cura di AVR Lab - Laboratorio di Realtà Aumentata dell’Università del Salento, partner del progetto.





"Da qui si vede tutta la città" è un progetto finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili, vincitore del bando regionale “Luoghi comuni”, Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI. Il progetto è coordinato da Eufonìa Ets-Astràgali Teatro, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di San Cesario, e in partenariato con AVR Lab, Laboratorio di Realtà Aumentata dell’Università del Salento; TempoPresente aps, Centro Studi Phoné, l’Associazione fotografica Tempo di Scatto, l’Associazione culturale Petrolio.



