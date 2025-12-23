Il Gioco del Rospo Smeraldino – Christmas Edition: a Conversano si gioca in piazza
CONVERSANO - Conversano si prepara a vivere due giornate all’insegna del gioco, della scoperta e della convivialità con “Il Gioco del Rospo Smeraldino – Christmas Edition”, l’iniziativa che riporta il gioco urbano nel cuore della città. Dopo il successo dell’edizione estiva 2025, il progetto torna ad animare il centro storico con un format coinvolgente e aperto a tutti.
Gli appuntamenti sono fissati per domenica 28 dicembre, dalle 10.00 alle 13.00, e per sabato 3 gennaio, dalle 16.00 alle 19.00. Per l’occasione Corso Morea si trasformerà in un grande tappeto da gioco a cielo aperto, dove i partecipanti diventeranno veri e propri “segnalini viventi”, muovendosi a piedi lungo un percorso fatto di tappe, prove e curiosità dedicate alla città di Conversano.
Ideato dall’associazione di promozione sociale Venti di Scambio, Il Gioco del Rospo Smeraldino è un progetto di gamification urbana attivo dal 2021, che unisce divertimento, cultura e valorizzazione del territorio. Ispirato al tradizionale gioco dell’oca in versione “giant”, il format propone un itinerario ludico in cui ogni casella racconta frammenti di storia locale, tradizioni popolari, gastronomia e leggende del territorio conversanese.
L’iniziativa si inserisce nel solco delle esperienze di gioco urbano già sperimentate con successo in diverse città italiane ed europee e si rivolge a un pubblico eterogeneo, coinvolgendo famiglie, giovani e visitatori, favorendo la socialità e una fruizione originale degli spazi urbani.
La partecipazione è libera e gratuita. Durante le fasce orarie indicate sono previsti più turni di gioco. Il punto di ritrovo è l’area antistante la Torre Dodecagonale, in Corso Morea.
L’evento è realizzato nell’ambito del programma comunale Borgo d’Estate 2025, con il patrocinio e il contributo della Città di Conversano – Assessorato alla Cultura.
Per informazioni:
ventidiscambio@gmail.com
WhatsApp: 080 8698780
Instagram: @ventidiscambio