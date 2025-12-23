Il Gioco del Rospo Smeraldino – Christmas Edition: a Conversano si gioca in piazza

CONVERSANO - Conversano si prepara a vivere due giornate all’insegna del gioco, della scoperta e della convivialità con, l’iniziativa che riporta il gioco urbano nel cuore della città. Dopo il successo dell’edizione estiva 2025, il progetto torna ad animare il centro storico con un format coinvolgente e aperto a tutti.

Gli appuntamenti sono fissati per domenica 28 dicembre, dalle 10.00 alle 13.00, e per sabato 3 gennaio, dalle 16.00 alle 19.00. Per l’occasione Corso Morea si trasformerà in un grande tappeto da gioco a cielo aperto, dove i partecipanti diventeranno veri e propri “segnalini viventi”, muovendosi a piedi lungo un percorso fatto di tappe, prove e curiosità dedicate alla città di Conversano.

Ideato dall’associazione di promozione sociale Venti di Scambio, Il Gioco del Rospo Smeraldino è un progetto di gamification urbana attivo dal 2021, che unisce divertimento, cultura e valorizzazione del territorio. Ispirato al tradizionale gioco dell’oca in versione “giant”, il format propone un itinerario ludico in cui ogni casella racconta frammenti di storia locale, tradizioni popolari, gastronomia e leggende del territorio conversanese.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle esperienze di gioco urbano già sperimentate con successo in diverse città italiane ed europee e si rivolge a un pubblico eterogeneo, coinvolgendo famiglie, giovani e visitatori, favorendo la socialità e una fruizione originale degli spazi urbani.

La partecipazione è libera e gratuita. Durante le fasce orarie indicate sono previsti più turni di gioco. Il punto di ritrovo è l’area antistante la Torre Dodecagonale, in Corso Morea.

L’evento è realizzato nell’ambito del programma comunale Borgo d’Estate 2025, con il patrocinio e il contributo della Città di Conversano – Assessorato alla Cultura.

Per informazioni:

ventidiscambio@gmail.com

WhatsApp: 080 8698780

Instagram: @ventidiscambio