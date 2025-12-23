Il Natale in Swing: “The Christmas Songs in Jazz” accende Palazzo delle Arti Beltrani

A Palazzo delle Arti Beltrani prosegue il suo viaggio il cartellone Le vie del Natale, la rassegna organizzata a cura di Delle Arti Odv Ets con il patrocinio della Regione Puglia, Rete Poli Biblio-museali di Puglia, Puglia Culture e il sostegno della Città di Trani, tra atmosfere, tradizioni e linguaggi musicali con un nuovo appuntamento dedicato agli appassionati del jazz e dello swing.Dopo il successo dei precedenti concerti, torna a risuonare nel Salone Beltrani la magia della musica jazz in chiave natalizia con il quarto concerto di “Christmas Party”, un format ormai riconosciuto per la sua capacità di fondere eleganza, tradizione e raffinata improvvisazione.L’evento, in programma sabato 27 dicembre 2025, avrà inizio alle ore 20:30 (con apertura porte alle 20:00) nella splendida cornice, vestita a festa, che da anni accoglie e valorizza la grande musica dal vivo.Il programma della serata, “The Christmas Songs In Jazz”, spazia tra i classici della tradizione musicale natalizia, rielaborati con arrangiamenti jazz che ne esaltano la morbidezza melodica e la brillantezza ritmica. A impreziosire il repertorio, alcuni capolavori del grande swing italiano e internazionale, scelti per restituire l’autentico spirito delle Big Band.Sul palco, il Mino Lacirignola trio, tre interpreti che incarnano con naturalezza la grammatica del jazz e la sua capacità di emozionare: Cristina Lacirignola (voce), Andrea Gargiulo (pianoforte) e Mino Lacirignola (tromba e flicorno). Un ensemble che conosce profondamente la tradizione swing e la reinterpreta con gusto contemporaneo, equilibrio timbrico e una sensibilità capace di trasformare ogni standard in un racconto nuovo.Un appuntamento che promette calore, eleganza e quella scintilla di swing che rende il Natale un tempo ancora più luminoso. Un invito a lasciarsi avvolgere dal suono, nella cornice preziosa di Palazzo delle Arti Beltrani, dove la musica diventa esperienza condivisa e memoria viva.La serata si concluderà con una degustazione di prodotti tipici dell’Azienda Agricola Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli, un momento conviviale che arricchirà l’esperienza del pubblico, fondendo cultura musicale e sapori del territorio.Il Pietro Verna Trio chiude la rassegna Christmas Party, sabato 3 gennaio, con “Naviganti”, un reading musicale che intreccia parole e musica, offrendo un momento di poesia e introspezione perfetto per salutare le feste.I biglietti per il concerto "The Christmas Songs In Jazz" dei Mino Lacirignola trio sono disponibili su Vivaticket al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/the-christmas-songs-in-jazz/288785 o al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51 a Trani (aperto per questi giorni festivi: martedì 23 dicembre con orario continuato 10-18; mercoledì 24 dicembre ore 10:00 - 13:00; giovedì 25 e venerdì 26 dicembre chiuso; sabato 27 dalle 10:00 fino ad inizio concerto; domenica 28 con orario continuato 10-18), intero €15 – ridotto soci €10 ed includono (prima dell’inizio del concerto) anche la visita al Museo e alla collezioni custodite a Palazzo Beltrani.La città si anima ancora con Le Vie del Natale domenica 28 dicembre con il Festival delle Bande Musicali, anche per questa seconda edizione l’associazione Delle Arti Odv Ets e Palazzo Beltrani si sono avvalsi della preziosa collaborazione di Nicola Fiore. Ogni domenica mattina, i complessi bandistici più rappresentativi della regione attraversano la città in una parata festosa che parte dal Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51 (dalle ore 11:00), percorre le vie del centro e culmina nella storica Villa Comunale, dove la Cassa Armonica dedicata ad Astor Piazzolla diventa (dalle ore 12:00) il cuore pulsante di una delle tradizioni più autentiche della Puglia. La Banda Musicale Cittadina “Don Giovanni Cipriani” di Turi, diretta dal M˚ Savino, porta in scena domenica prossima atmosfere sinfoniche di grande respiro. A chiudere il festival, il 4 gennaio, lo storico Gran Concerto Bandistico “Biagio Abbate” della Città di Bisceglie, diretto dal M˚ Grillo, che suggella con la sua tradizione centenaria un mese di musica popolare e partecipazione collettiva.È un viaggio sonoro che unisce generazioni, riscopre le radici e valorizza il territorio, trasformando Trani in una vetrina di eccellenze musicali. Il progetto, che celebra una delle tradizioni più radicate del territorio, mira a coinvolgere turisti, cittadini e appassionati in un’esperienza musicale inclusiva e itinerante a fruizione totalmente gratuita, dove il repertorio spazia dai classici alle composizioni moderne, passando per i brani natalizi più amati.Le Vie del Natale, il cartellone di eventi tra teatro, concerti e spettacoli che anima la Città di Trani dal 5 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, sono un’esperienza, un viaggio, un abbraccio collettivo che unisce arte e festa, cultura e comunità.Il programma completo delle iniziative natalizie del Palazzo delle Arti Beltrani al seguente link della brochure digitale consultabile o scaricabile su https://www.flipsnack.com/675AA5.../natale-2025-210-x-210-mmI biglietti di tutti gli appuntamenti sono disponibili al botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51 a Trani, aperto dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 18:00, oppure online su Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/tour/palazzo-delle-arti-beltrani/4206Per informazioni, è possibile contattare il numero 0883 500044, scrivere su WhatsApp al 392 3892767 o a info@palazzodelleartibeltrani.itA Trani, vestita a festa, Le Vie del Natale sono pronte a incantare, guidando cittadini e turisti verso un mese di esperienze autentiche con il cuore aperto e le note che risuonano nell’aria. Un invito a vivere il tempo delle festività con intensità, curiosità e stupore.