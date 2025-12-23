Il Lecce punta su Sidny Cabral dell’Estrela Amadora

Ilè sulle tracce del difensore capoverdiano, attualmente in forza all’. Il costo del suo cartellino è stimato intorno ai. In questa stagione, Cabral ha collezionatonel campionato di Serie A portoghese, mostrando qualità offensive oltre che difensive.

Nei prossimi giorni, il responsabile dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, e il presidente Saverio Sticchi Damiani avvieranno i contatti con i dirigenti dell’Estrela Amadora per valutare un possibile trasferimento, sia a titolo definitivo sia in prestito.

Classe 1998, Cabral ha maturato esperienza in diversi club europei, tra cui RW Erfurt, Viktoria Köln, Twente e Helsingborgs, con esperienze anche nelle squadre giovanili Under 17 e Under 19 del Twente e dell’Helsingborgs. In ambito internazionale, è stato titolare in 6 partite con la nazionale maggiore del Capo Verde e in 2 gare con l’Under 19.

Per il Lecce, attualmente impegnato in campionato con l’obiettivo di raggiungere la salvezza, l’acquisto di Cabral rappresenterebbe un rinforzo significativo per la difesa e un incremento di qualità nella rosa.