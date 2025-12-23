Learner Tien trionfa nelle ATP Next Gen Finals a Gedda

Next Gen ATP Finals fb

FRANCESCO LOIACONO - Storico trionfo per l’americano Learner Tien nelle ATP Next Gen Finals disputate a Gedda, in Arabia Saudita. Tien si è imposto in finale contro il belga Alexander Blockx con il punteggio di 4-3, 4-2, 4-1 in soli 59 minuti, conquistando così la sua prima vittoria nella competizione.

Nel dettaglio, Tien ha controllato il match con un servizio molto preciso nel primo set, ha dominato con i pallonetti nel secondo e ha chiuso la partita nel terzo set grazie a rovesci e colpi veloci da fondo campo. Un successo che assume un valore storico, considerando che nel 2024 Tien aveva perso la finale delle Next Gen Finals contro il brasiliano Joao Fonseca.

Il percorso verso la finale ha visto Tien superare in semifinale l’americano Nishesh Basavareddy con il punteggio di 4-2, 4-1, 4-3, mentre Blockx si era imposto sul norvegese Nicolai Budkov Kjaer, vincendo 4-3, 4-3, 4-2.

Il 2025 si conferma un anno eccezionale per Tien, che oltre al successo nelle Next Gen Finals ha anche trionfato nel torneo ATP di Metz, in Francia, a novembre, consolidando la sua ascesa nel tennis internazionale.