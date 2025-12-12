Tornano i concerti natalizi della Polifonica “J. S. Bach” di Conversano
CONVERSANO - Anche quest’anno la Polifonica “J. S. Bach” di Conversano (BA) propone l’atteso concerto natalizio “In Excelsis Deo”, giunto alla terza edizione. L’evento proporrà musiche natalizie per soli, coro, coro di bambini, orchestra sinfonica e strumenti a tastiera, con ingresso libero e gratuito.
Il calendario si apre martedì 9 dicembre alle ore 19:00 presso la chiesa dell’Immacolata di Noicattaro, con un concerto per soli, coro e strumento a tastiera a inaugurazione del tradizionale “Presepe dell’Immacolata”.
Sabato 13 dicembre, a partire dalle ore 18:00, la musica natalizia accompagnerà le strade del centro storico di Conversano con un concerto itinerante; l’evento sarà annullato in caso di maltempo.
Domenica 14 dicembre, alle ore 20:00, presso la chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo di Conversano, si terrà un concerto completo con soli, coro, coro di bambini, percussioni e strumento a tastiera, inserito nei festeggiamenti per il centenario della costruzione della chiesa.
Sabato 20 dicembre alle ore 20:00, presso la Chiesa Madre “SS. Salvatore” di Capurso, si terrà un grande concerto per soli, coro, coro di bambini, orchestra sinfonica e strumenti a tastiera, in occasione del terzo centenario del patronato di San Giuseppe sulla città.
Il calendario si chiude domenica 21 dicembre alle ore 20:30 presso la Chiesa Madre “San Giorgio Martire” di Locorotondo, una delle città pugliesi più note per le celebrazioni natalizie, con un concerto per soli, coro, coro di bambini, orchestra sinfonica e strumenti a tastiera.
La rassegna è organizzata dalla Polifonica “J. S. Bach” di Conversano in collaborazione con Avis, Avis In Corsa, le parrocchie coinvolte e le confraternite locali, con il patrocinio dei Comuni di Conversano, Capurso e Locorotondo e della diocesi di Conversano-Monopoli.
Il programma musicale prevede brani di Arbeau, Davis, dé Liguori, Dvorak, Gruber, Beethoven, Pierpont, Verdi e Wade, sotto la direzione del M° Francesco Dello Spirito Santo. Solisti saranno Luana Salonna, Rosanna Di Carolo, Giambattista Acquatico, Gianni Lepore e Ivan Buonsante, con Sandra Donvito come primo violino e Angela Muscatelli al pianoforte.