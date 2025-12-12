Tornano i concerti natalizi della Polifonica “J. S. Bach” di Conversano

CONVERSANO - Anche quest’anno la Polifonicadi Conversano (BA) propone l’atteso concerto natalizio, giunto alla terza edizione. L’evento proporrà musiche natalizie per soli, coro, coro di bambini, orchestra sinfonica e strumenti a tastiera, con ingresso libero e gratuito.

Il calendario si apre martedì 9 dicembre alle ore 19:00 presso la chiesa dell’Immacolata di Noicattaro, con un concerto per soli, coro e strumento a tastiera a inaugurazione del tradizionale “Presepe dell’Immacolata”.

Sabato 13 dicembre, a partire dalle ore 18:00, la musica natalizia accompagnerà le strade del centro storico di Conversano con un concerto itinerante; l’evento sarà annullato in caso di maltempo.

Domenica 14 dicembre, alle ore 20:00, presso la chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo di Conversano, si terrà un concerto completo con soli, coro, coro di bambini, percussioni e strumento a tastiera, inserito nei festeggiamenti per il centenario della costruzione della chiesa.

Sabato 20 dicembre alle ore 20:00, presso la Chiesa Madre “SS. Salvatore” di Capurso, si terrà un grande concerto per soli, coro, coro di bambini, orchestra sinfonica e strumenti a tastiera, in occasione del terzo centenario del patronato di San Giuseppe sulla città.

Il calendario si chiude domenica 21 dicembre alle ore 20:30 presso la Chiesa Madre “San Giorgio Martire” di Locorotondo, una delle città pugliesi più note per le celebrazioni natalizie, con un concerto per soli, coro, coro di bambini, orchestra sinfonica e strumenti a tastiera.

La rassegna è organizzata dalla Polifonica “J. S. Bach” di Conversano in collaborazione con Avis, Avis In Corsa, le parrocchie coinvolte e le confraternite locali, con il patrocinio dei Comuni di Conversano, Capurso e Locorotondo e della diocesi di Conversano-Monopoli.

Il programma musicale prevede brani di Arbeau, Davis, dé Liguori, Dvorak, Gruber, Beethoven, Pierpont, Verdi e Wade, sotto la direzione del M° Francesco Dello Spirito Santo. Solisti saranno Luana Salonna, Rosanna Di Carolo, Giambattista Acquatico, Gianni Lepore e Ivan Buonsante, con Sandra Donvito come primo violino e Angela Muscatelli al pianoforte.