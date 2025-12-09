Il paesaggio della Valle d’Itria guarda oltre la Xylella fastidiosa

Prosegue il ciclo di incontri dedicati alla presentazione dell’avviso pubblico del GAL Valle d’Itria, volto alla rigenerazione del paesaggio rurale e alla tutela della biodiversità. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 11 dicembre alle ore 17.30 a Pezze di Greco (Fasano), presso il Museo Arte Contadina.

Il bando rientra nel Piano straordinario per la Rigenerazione Olivicola della Puglia e mette a disposizione 380 mila euro per interventi destinati alle aziende agricole del territorio. Le risorse permetteranno di piantumare colture arboree tipiche, reimpiantare nuove cultivar di olivo resistenti alla Xylella fastidiosa, innestare varietà resistenti su olivi sani e reintrodurre altre piante resistenti come specie da frutto e vigneti (per i produttori muniti di autorizzazione al reimpianto). Il bando, di prossima pubblicazione, prevede un contributo in conto capitale pari al 70% della spesa ammessa.

«Il comparto olivicolo pugliese ha subito perdite sociali ed economiche ingenti a causa della Xylella fastidiosa — dichiara Giannicola D’Amico, presidente del GAL Valle d’Itria —. Questo bando rappresenta un’occasione concreta per ricostruire, far ripartire le aziende agricole della Valle d’Itria e restituire bellezza al territorio».

L’intervento rientra nella sottomisura 19.2 del PSR Puglia 2014–2022, dedicata alla “Diversificazione dell’economia rurale e accorpamento fondiario”, e si inserisce nel più ampio impegno regionale per la rinascita del paesaggio olivicolo pugliese.