“Il Pranzo di Babette”: teatro e gastronomia celebrano il turismo eno-gastronomico in Puglia

FASANO – Nella suggestiva cornice dellaa Pezze di Greco, giovedì 11 dicembre si è svolto con grande successo lo spettacolo teatrale, promosso daper valorizzare la forte sinergia tra cultura e turismo eno-gastronomico.

La rappresentazione, prodotta dalla compagnia Teatro delle Forche, ha visto la regia di Enzo Toma e la drammaturgia di Francesco Niccolini, con un cast d’eccezione composto da Angela De Gaetano, nel ruolo di Babette, Giancarlo Luce nei panni di Papin, e gli attori Francesco Gravino, Altea Chionna e Giovanna Carelli.

Un ruolo centrale nello spettacolo è stato svolto dallo chef Mauro Notarpietro, che ha ideato un menu ispirato al desiderio di Babette di donare leggerezza e senso di condivisione ai commensali. I prodotti locali pugliesi sono stati protagonisti, trasformando la cena in un vero e proprio racconto gastronomico, in cui sapori e cultura si intrecciano con la performance teatrale.

“Il Pranzo di Babette” ha offerto al pubblico un’esperienza multisensoriale, dimostrando come le arti performative possano diventare uno strumento potente per la promozione del patrimonio enogastronomico e culturale del territorio, andando oltre la semplice degustazione o visione teatrale.

L’iniziativa rientra nel progetto GUSTI, finanziato dal Programma Interreg Croazia-Italia 2021/27 e realizzato da Puglia Culture in collaborazione con il Comune di Fasano e Tecnopolis, che mira a valorizzare le intersezioni tra cultura e turismo eno-gastronomico attraverso attività innovative di storytelling e performance.

Nell’ambito dello stesso progetto, mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre saranno protagonisti anche gli studenti dell’IISS L. da Vinci e dell’ITET G. Salvemini di Fasano, con due spettacoli aperti al pubblico e a ingresso gratuito. Il 17 dicembre, al Teatro Sociale, andrà in scena “I Dialoghi del gusto. L’uomo e il cibo: dall’agorà greca a Piazza Ciaia”, mentre il 18 dicembre, presso l’ITET G. Salvemini, si terrà “Rosso Ramasola”, un percorso multidisciplinare tra degustazioni guidate, proiezioni e musica.

Queste iniziative sottolineano come la cultura, il teatro e la gastronomia possano integrarsi in esperienze coinvolgenti e formative, promuovendo il territorio e il turismo esperienziale in Puglia.