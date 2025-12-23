Lunedì 22 dicembre la rassegna 'Salento Jazz' approda al Teatro Paisiello di Lecce con il doppio live di Raphael Gualazzi e Thomas Umbaca



LECCE - Lunedì 22 dicembre con un doppio appuntamento al Teatro Paisiello di Lecce prosegue la rassegna Salento Jazz. Alle 18:00 (ingresso libero e gratuito) la serata si aprirà con l'esibizione del giovane compositore e pianista Thomas Umbaca, che intreccia pianoforte, voce, percussioni, microfono e loop station in un linguaggio fortemente espressivo. Nato a Milano nel 1997 e di origini anglo-calabresi, Umbaca ha già presentato la propria musica in importanti festival italiani. Dopo l'album d'esordio Umbaka (Ponderosa Music Records, 2023), nel novembre 2025 ha pubblicato il singolo H. Who are you?, primo tassello del suo nuovo progetto discografico, attualmente in lavorazione e in uscita nella primavera 2026. Alle 21:00 (ingresso 15 / 18 / 20 euro + dp | ultimi posti disponibili su ponderosa.it) il live piano e voce di Raphael Gualazzi. Cantautore, pianista e compositore acclamato a livello internazionale, Gualazzi unisce lo stile melodico italiano alle radici della musica afroamericana, tra jazz, blues, soul e suggestioni classiche. Dopo la formazione al Conservatorio, ha costruito una carriera costellata di successi, dal trionfo nella sezione giovani al Festival di Sanremo 2011 con Follia d'amore alle collaborazioni con artisti di fama mondiale e alle esibizioni sui più prestigiosi palchi internazionali. In questa dimensione intima restituisce alle composizioni la loro forma più autentica, ripercorrendo un repertorio che spazia da brani per colonne sonore a divertissements su arie d'opera, da omaggi alla tradizione afroamericana a incursioni rapsodiche nella musica italiana e internazionale.





Dopo il workshop di Emanuele Raganato, i concerti di Simona Molinari, Thomas Umbaca e Raphael Gualazzi, la rassegna Salento Jazz proseguirà fino a martedì 30 dicembre con gli Avion Travel affiancati dalla cantante, violoncellista e compositrice franco-algerina Nesrine (domenica 28 dicembre alle 21:00 al Teatro Apollo di Lecce), Bassolino e Dario Jacque, per una fusione tra groove, sperimentazione e improvvisazione (lunedì 29 dicembre alle 21:00 alle Officine Cantelmo di Lecce) e The Gospel Times, ensemble fondato dalla vocalist newyorkese Joyce Elaine Yuille (martedì 30 dicembre alle 19:00 nella Chiesa Matrice di Maglie). Storica realtà dello spettacolo dal vivo, attiva da quasi quarant’anni, la manifestazione dedicata al jazz contemporaneo e ai suoi protagonisti, da quest’anno si avvale dell’organizzazione e della produzione di Ponderosa Music and art, in collaborazione con l’associazione Salento Jazz e la Regione Puglia, con il supporto di Caroli Hotels. Un calendario ricco e trasversale che conferma il ruolo del Salento come luogo d’incontro tra tradizione, creatività e nuove visioni musicali. Prevendite attive su TicketOne e Ticketmaster. Info e biglietti ponderosa.it.





Domenica 28 dicembre (ore 21:00 | ingresso 12 - 15 - 20 euro + dp | Prevendite anche su politeamagreco.it) al Teatro Politeama Greco di Lecce la rassegna Salento Jazz ospiterà un dialogo musicale ricercato tra Mediterraneo, canzone d’autore e nuove contaminazioni con gli Avion Travel e Nesrine. La cantante, violoncellista e cantautrice franco-algerina è una narratrice, una sorta di Sherazade dei nostri tempi. Il suo album “Kan Ya Makan” – espressione araba che significa “c’era una volta” – possiede l’aura di un moderno “Le mille e una notte”. La Piccola Orchestra Avion Travel nasce a Caserta nel 1980 e si distingue per uno stile originale che intreccia rock, pop, new wave, teatro e cinema. Dopo l’esordio a Sanremo 1987 con la vittoria nella sezione rock grazie a “Sorpassando”, la band consolida il successo con album come Bellosguardo, Opplà e Finalmente Fiori. Premiati nel 1998 a Sanremo con “Dormi e sogna” e vincitori nel 2000 con “Sentimento”, gli Avion Travel continuano a evolversi tra progetti speciali e nuove formazioni, mantenendo un ruolo unico nella musica italiana. L'attuale line up Peppe Servillo (voce), Peppe D'Argenzio (fiati), Duilio Galioto (piano e tastiere), Ferruccio Spinetti (contrabbasso) e Mimì Ciaramella (batteria).

Lunedì 29 dicembre (ore 21:00 | ingresso 10 euro + dp) alle Officine Cantelmo di Lecce spazio a Bassolino + Dario Jacque, un incontro tra groove, sperimentazione e improvvisazione, che chiuderà la rassegna con un’energia tutta da vivere. Protagonista il progetto del pianista e producer napoletano Dario Bassolino, che presenterà Città Futura, un album dal sound losco, pulp, grottesco e romantico, pensato come colonna sonora di una città immaginaria sospesa tra passato e futuro. Pubblicato da Jakarta Records e Periodica Records, il disco vede la partecipazione di Linda Feki (LNDFK) e Andrea De Fazio (Parbleu, Nu Genea). Ad affiancarlo, Dario Jacque, alias del bassista e producer pugliese Dario Giacovelli, fondatore dei progetti Bravo Baboon, Saint Voyage e Hodo, collaboratore di artisti come Serena Brancale, Whitemary, Alan Sorrenti e Carolina Bubbico. Attivo tra jazz, soul ed elettronica, Jacque ha firmato colonne sonore e produzioni discografiche, confermandosi una delle voci più originali della nuova scena musicale italiana.

Gran finale martedì 30 dicembre alle 19 (ingresso gratuito) nella Chiesa Matrice di Maglie con The Gospel Times, ensemble fondato dalla cantante newyorkese Joyce Elaine Yuille. Il gruppo nasce nel 2005 dalla profonda passione per la musica gospel, per rievocare sensazioni, ricordi e atmosfere lontane. Le diverse esperienze artistiche dei componenti si amalgamano e ci trasmettono il vero “sound” gospel con un repertorio di “spirituals” e “traditional”.





Attento alla ricerca e ai linguaggi del jazz contemporaneo, Salento Jazz ha avuto un ruolo decisivo nella diffusione del genere nel territorio, trasformandolo da proposta di nicchia a esperienza condivisa e intergenerazionale. La lunga storia, le collaborazioni con musicisti e istituzioni e il forte radicamento locale hanno reso la rassegna un presidio stabile della musica dal vivo. Oggi continua a rappresentare un punto di riferimento per la scena pugliese e nazionale, patrimonio culturale fondato su passione, professionalità e quarant’anni di attività.





Info e biglietti ponderosa.it