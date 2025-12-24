Il Presepe del Creato incanta Guardia Perticara: arte, spiritualità e comunità nel cuore del Natale lucano

GUARDIA PERTICARA – Nel suggestivo scenario del Paese delle Case in Pietra, si è svolto uno degli appuntamenti più intensi e partecipati del Natale lucano:. L’evento ha rappresentato il momento conclusivo di una rassegna capace di fondere tradizione, arte e spiritualità, trasformando l’intero borgo in un grande palcoscenico di racconto, incontro e riflessione collettiva.

L’edizione 2025 ha assunto un significato particolarmente profondo perché interamente dedicata a San Francesco d’Assisi, nell’800° anniversario del Cantico delle Creature. Un omaggio sentito e attuale che ha rinnovato il messaggio francescano della cura del creato, dell’armonia tra l’uomo e la natura e della sacralità di ogni forma di vita.

Un borgo che diventa scena viva

L’intero centro storico di Guardia Perticara si è trasformato in una scena viva e immersiva, accompagnando il pubblico lungo un percorso narrativo ispirato ai quattro elementi celebrati dal Santo di Assisi. Un racconto corale che ha coinvolto figuranti, interpreti e volontari, dando vita a una rappresentazione intensa e partecipata, capace di parlare al presente attraverso simboli antichi e universali.

Ad arricchire l’esperienza, i mercatini di Natale, l’area ristoro, la presenza degli zampognari e le suggestive atmosfere musicali del gruppo Odor Rosae Musices, che hanno contribuito a creare un clima di profonda suggestione e raccoglimento.

Due spettacoli, un’unica emozione

Due gli spettacoli proposti, alle ore 17:00 e alle ore 18:30, entrambi caratterizzati da una partecipazione numerosa e attenta. La voce narrante di Alessia Melfi ha guidato il pubblico lungo il percorso, accompagnandolo tra parole, silenzi e immagini di grande forza evocativa.

I testi e la regia, curati dallo storico dell’arte Antony Gallo, hanno dato unità e profondità a un progetto costruito come un vero e proprio laboratorio di comunità, in cui la dimensione artistica si è intrecciata con quella umana e spirituale.

Il valore della comunità e il riconoscimento delle istituzioni

Particolarmente significativa la presenza delle istituzioni. Tra queste, il Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Marcello Pittella, che ha espresso sentiti apprezzamenti per la qualità della regia e dei testi, sottolineando come, diversamente dal consueto saluto istituzionale, abbia sentito il bisogno di assistere allo spettacolo dall’inizio alla fine, colpito dalla bellezza e dalla cura della rappresentazione.

Il sindaco di Guardia Perticara, Pasquale Montano, insieme alla vicesindaca Maria Montani, ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, evidenziando il valore di una comunità che si riunisce e di un presepe capace di rappresentare e proteggere simbolicamente l’intero paese.

Un progetto condiviso che guarda al futuro

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione tra Pro Loco Guardia Perticara, Comune di Guardia Perticara, Regione Basilicata, APT Basilicata e UNPLI Basilicata, confermando come il lavoro in rete sia fondamentale per valorizzare i piccoli borghi e le loro identità.

Con questa edizione, Il Presepe del Creato si afferma non solo come evento natalizio, ma come esperienza identitaria e collettiva, capace di fondere tradizione, arte e spiritualità, lasciando un segno profondo nella comunità locale e nei tanti visitatori che hanno scelto di vivere a Guardia Perticara un Natale autentico, fatto di bellezza, ascolto e speranza.