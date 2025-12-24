Elezioni 2026, 'Maje Noscia' candida a sindaco Sara De Pascalis



FRANCESCO GRECO - MAGLIE (LE) - L’annuncio è stato fatto a Maglie nel corso di un partecipatissimo incontro tenuto presso la Galleria Capece, nel quale il presidente dell’Associazione Maje Noscia, capogruppo consiliare d’opposizione e candidato cinque anni fa, Antonio Refolo, ha passato il testimone alla 46enne avvocata, attualmente consigliera comunale. - L’annuncio è stato fatto a Maglie nel corso di un partecipatissimo incontro tenuto presso la Galleria Capece, nel quale il presidente dell’Associazione Maje Noscia, capogruppo consiliare d’opposizione e candidato cinque anni fa, Antonio Refolo, ha passato il testimone alla 46enne avvocata, attualmente consigliera comunale.





Sara De Pascalis ha accettato la candidatura emersa da un leale confronto interno e con le forze che sostengono Maje Noscia, parte per la campagna elettorale con la convinzione che Maglie sia pronta per una nuova fase amministrativa fondata su competenza, ascolto e responsabilità.





La candidata ha sottolineato come l’esperienza maturata dentro e fuori le istituzioni abbia rafforzato la consapevolezza che oggi non basti più denunciare ciò che non funziona, ma sia necessario assumersi la responsabilità di governare il cambiamento.





Una candidatura “per Maglie e per tutti i suoi cittadini”, non contro qualcuno.





Al centro della proposta politica, un’idea di amministrazione intesa come cura quotidiana della “casa comune”, capace di rispondere ai bisogni reali della città, dal centro alle periferie. Ascolto delle persone, metodo, trasparenza e presenza costante sul territorio sono indicati come principi guida dell’azione amministrativa.





Tre le priorità programmatiche indicate: migliorare la qualità della vita quotidiana (ambiente, decoro, sicurezza e manutenzione, con un piano operativo nei primi cento giorni); investire su famiglie, giovani e scuola attraverso servizi, politiche abitative e spazi di aggregazione; sostenere lavoro, commercio e comunità, rafforzando il ruolo del Comune come facilitatore per imprese e associazioni.





Il tutto col fine di riportare a Maglie chi è dovuto emigrare e impedire che altri giovani magliesi lascino la città: un obiettivo da perseguire negli anni e sintetizzato dalla formula Maglie15Mila (nel senso della soglia di popolazione cittadina da raggiungere).





Sul metodo, l’impegno si basa su cinque cardini: ascolto strutturato, tempi certi, comunicazione chiara, una squadra scelta per competenze e non per appartenenze e una rendicontazione puntuale delle decisioni.

















Sara De Pascalis ha infine rivolto un appello alla partecipazione, invitando cittadini, associazioni e realtà sociali a contribuire attivamente al progetto di rinnovamento: «Questa non è la candidatura di una sola persona, ma di un progetto civico aperto. Maglie cresce solo se nessuno resta spettatore».