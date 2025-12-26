

Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 attraverserà la Puglia tra il 29 e il 31 dicembre. Qui sotto il programma. Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 attraverserà la Puglia tra il 29 e il 31 dicembre. Qui sotto il programma.





29 dicembre





La tappa parte da Matera, toccando poi Altamura, Gioia del Colle, Massafra, Crispiano e si conclude a Taranto, dove dalle ore 17:00 si terrà la City Celebration in Piazza Archita.

In questa tappa Coca-Cola ha scelto tedofori capaci di portare al Viaggio messaggi diversi e complementari: impegno sociale, creatività, inclusione, cultura e sport.

Tra i protagonisti della giornata:

Stefano Guerrera, content creator che si occupa di divulgazione culturale in chiave umoristica e che promuove da sempre valori come inclusività, creatività e positività attraverso i suoi contenuti.

Rosanna Gaeta, allenatrice paralimpica per Finp e Fipsas, che guida una squadra di apnea e nuoto composta da ragazzi con disabilità fisiche e intellettivo-relazionali. Crede profondamente nello sport come strumento di riscatto e inclusione, capace di far emergere talenti nascosti grazie alla passione e alla sensibilità dei tecnici.





30 dicembre





La tappa parte da Nardò, Gallipoli, Presicce-Acquarica, Maglie, Otranto e si conclude a Lecce, dove dalle ore 17:00 si terrà la City Celebration in Piazza Angelo Rizzo





31 dicembre





La tappa parte da Brindisi, toccando poi Ostuni, Monopoli, Polignano a Mare e si conclude a Bari, dove dalle ore 15:00 si terrà la City Celebration in Largo Giannella

In qualità di Presenting Partner del Viaggio, Coca-Cola porta lungo ogni tappa un programma pensato per unire sport, musica e condivisione, trasformando l’attesa dei Giochi in un’esperienza collettiva. A rendere unico il percorso, il Truck Coca-Cola, una spettacolare esperienza itinerante di luci, suoni ed emozioni che segue i tedofori e coinvolge il pubblico, trasformando ogni arrivo in un momento di festa.





“Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è un percorso che parla di connessione reale: unisce storie, territori e persone, trasformando l’attesa dei Giochi Olimpici in un’esperienza che appartiene a tutti. Uno straordinario viaggio per far vivere all’intero Paese i valori Olimpici” ha dichiarato Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola. “Anche grazie agli appuntamenti che animeranno l’Italia in queste settimane, e ai tedofori che abbiamo contribuito a scegliere, vogliamo renderlo un momento di partecipazione attiva, vicino alle persone, alle città e alle loro comunità.





Dal 1928 al fianco del Movimento Olimpico, Coca-Cola continua a credere nel potere dello sport come linguaggio universale capace di avvicinare le comunità e ispirare le nuove generazioni. Vogliamo che ogni tappa sia un’occasione per celebrare l’Italia nella sua autenticità, portando energia, positività e un senso collettivo di appartenenza”.





Le City Celebration di Taranto, Lecce e Bari sono eventi aperti al pubblico che accoglieranno l’arrivo della Fiamma con musica, intrattenimento e attività dedicate all’intera comunità.





In tutte le piazze il Coca-Cola Village accoglierà i presenti con musica, intrattenimento e attività dedicate alla comunità, comprese le iniziative di sostenibilità realizzate con CiAl per la raccolta delle mini-lattine distribuite lungo il percorso, e la collaborazione con Banco Alimentare, che accompagnerà il pubblico in un momento di solidarietà tramite degustazioni e donazioni.





Con queste nuove tappe, Coca-Cola conferma il proprio impegno nel portare in tutta Italia un viaggio capace di celebrare il Paese nella sua autenticità, creando connessioni tra persone, territori e comunità e condividendo i valori olimpici con energia e positività.