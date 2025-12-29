Incendio al centro logistico General Trade di Rutigliano: la società rassicura su gestione e sicurezza

RUTIGLIANO – All’indomani dell’incendio divampato nel centro logistico della General Trade Spa, il presidente del consiglio di amministrazione, Giovanni Cassano, ha rilasciato una nota ufficiale per fare il punto sulla situazione e rassicurare clienti, partner e dipendenti.

“La nostra azienda ha radici solide e una struttura capace di reagire con prontezza alle avversità. Riponiamo la massima fiducia nel nostro management, che è già operativo per gestire la transizione e minimizzare i disagi”, ha dichiarato Cassano.

Il presidente ha sottolineato l’impegno a ripristinare i livelli di servizio e a tutelare la sicurezza del personale: “Siamo determinati a ripristinare i livelli di servizio che i nostri partner e clienti si aspettano da noi, facendo leva sulla capacità di reazione che da sempre contraddistingue il nostro gruppo”. Cassano ha inoltre ringraziato i vigili del fuoco e tutte le squadre intervenute, evidenziando come “il loro tempestivo intervento, la professionalità e il coordinamento dimostrato hanno permesso di circoscrivere l’incendio e garantire l’incolumità delle persone, obiettivo per noi prioritario”.

Le operazioni di spegnimento dei focolai residui e di messa in sicurezza hanno proseguito per l’intera giornata di ieri, dopo che il rogo principale era stato domato sabato. La società ha confermato che continuerà a monitorare attentamente la situazione per il ripristino completo dell’area logistica e ha ribadito “l’impegno a tutelare i propri dipendenti e a mantenere il proprio ruolo di primo piano nel tessuto economico del territorio”.

L’episodio, seppur circoscritto senza vittime, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di mantenere elevati standard di sicurezza nelle strutture industriali e logistiche della regione.